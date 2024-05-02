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Güroymak'ta sağanak yağış sele yol açtı

BİTLİS - Bitlis'in Güroymak ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.

Öğlen saatlerinde başlayan ve yaklaşık 3 saat süren sağanak yağış sonrasında ilçeye bağlı Gölbaşı beldesinde sel oluştu. Beldenin Yeşilli Mahallesi'nde ahır, samanlık ve tarım arazileri sular altında kalırken, yollar ise hasar gördü.

Gölbaşı Belediyesi, sel sonrasında zarar gören yerlerde temizlik çalışması başlattı.

Bölgede gök gürültülü sağanak yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.