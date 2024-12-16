Gürsel Baran Mevlana Müzesini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gürsel Baran Mevlana Müzesini Ziyaret Etti

ATO Başkanı Gürsel Baran, Şeb-i Arus törenleri için Konya'da Mevlana Müzesini ziyaret etti.

16.12.2024 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATO Başkanı Gürsel Baran, Mevlana Müzesini ziyaret etti

KONYA - Ankara Ticaret Odası ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran Konya'da Mevlana Müzesini ziyaret etti.

Şeb-i Arus törenleri için Konya'ya gelen ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, program kapsamında Mevlana Müzesini ziyaret etti. Baran, "Hazreti Mevlana'nın 751'nci vuslat yıl dönümü Şeb-i Arus vesilesiyle geldik. Yarınki törende de buradayız ama ben bugün şunu gördüm ki, ayın 7'sinden 17'sine kadar olan bu törenin inşallah en kısa zamanda 10'ncu gününe katılmak üzere burada olacağız" dedi.

"Bunu dünyada bir başka yerde yaşamak mümkün değil"

Tüm dünyadan insanların Konya'da toplandığına değinen Baran, "Hoşgörüyü almış başka yerlere götürmüş. O yüzden bugün dünyanın her yerinden insanlar var burada. Bu çok kıymetli bir şey, çok önemli. İnşallah bundan sonraki süreçte daha da farklı yerlere götürülebilir ama ben hoşgörünün 10 gün boyunca yapılan bu etkinliklerin, panellerin, konferansların, eğitimlerin bunlarla ilgili bir şeyler yapılabilir, daha farklı yerlere getirilebilir bunlar. İnşallah bununla ilgili bir gayretin içinde olacağız. Çok mutluyum burada olmaktan dolayı, çok da duygu yüklüyüm. Şeb-i Arus törenlerine katılmak için 751 yıl geçmiş, bütün dünyadan akın akın insanlar geliyor. Bunu dünyada bir başka yerde yaşamak mümkün değil" diye konuştu.

(İY-FM-BA-BÇ-Y)

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Gürsel Baran, Etkinlikler, Mevlana, Kültür, Sanat, Yerel, Dünya, Konya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gürsel Baran Mevlana Müzesini Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:49 Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11’leri belli oldu Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
07:13 Şişli’de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
07:09 İsrail, Suriye’yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 19:55:41. #1.13#
SON DAKİKA: Gürsel Baran Mevlana Müzesini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.