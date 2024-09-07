Gürsu Belediyesi Çocuk Kütüphanesi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Gürsu Belediyesi Çocuk Kütüphanesi İnşaatı Devam Ediyor

Gürsu Belediyesi Çocuk Kütüphanesi İnşaatı Devam Ediyor

Gürsu Belediyesi, ilçeye bir ilk kazandırmak için temelini attığı Çocuk Kütüphanesi'nin inşaatını sürdürüyor. Başkan Mustafa Işık, hafta sonlarını kütüphanede çalışarak geçiriyor.

07.09.2024 13:14  Güncelleme: 13:16
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Gürsu Belediyesi'nin ilçeye bir ilk kazandırmak için temelini attığı Çocuk Kütüphanesi, yeni eğitim öğretim döneminde hizmet vermek için hazırlıklarını sürdürüyor. İlçede birçok yapıya bizzat emek vererek yapım sürecini takip eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, hafta sonlarını kütüphanede çalışarak geçiriyor.

Gürsu Belediyesi'nin ilçe halkı ile buluşturmak için son saydığı Çocuk Kütüphanesi'nin inşaatı devam ediyor. İlçenin ilklerinden birisi olacak olan Çocuk Kütüphanesi sadece belli yaş grubundaki çocuklara özel hizmet verecek ve adeta bir çocuk akademisi olacak. Projenin her detayı ile yakından ilgilenen Başkan Işık, tıpkı diğer projelerde olduğu gibi kütüphane inşaatında da şantiyeye girdi. Eline malzemeleri alan Başkan Işık, çalışanların molası sırasında devam eden işlere yardımcı oldu.

Başkan Işık " Mesleğimi hatırlatan böyle projelere destek vermek beni keyiflendiriyor. Projenin her bir detayına çok hakim olmak da ayrıca gidişatı hızlandırıyor. İnşallah miniklerimiz burada eğitimlerini alacaklar. Bizlere de bir eser daha bırakmanın mutluluğu kalacak" dedi.

Gürsu Çocuk Kütüphanesi, ilçedeki tarihi Taşköprü Sokak'ta yükseliyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gürsu Belediyesi Çocuk Kütüphanesi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika

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