Gürsu Belediyesi Kadın Güçlendirme Çalıştayı Düzenliyor

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Gürsu Belediyesi, kadının toplumdaki yerini güçlendirmek için bir çalıştay düzenlemeye hazırlanıyor. Gürsu Kaymakamlığı ile beraber düzenlenecek çalıştayın teması "Güçlü Kadın Güçlü Toplum" olarak belirlendi.

Güçlü kadın güçlü toplum çalıştayı'na adrenalin park ev sahipliği yapacak Gürsu Belediyesi ve Gürsu Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenecek olan "Güçlü Kadın Güçlü Toplum" çalıştayı, Bursa ve Gürsu'daki kamu kurumları ve yetkililerini, sanayi temsilcilerini, sivil toplum kuruluşlarının yetkililerini, akademisyenleri ve kadın girişimcileri buluşturacak.

Gürsu'da kadınların sosyo-ekonomik hayata aktif katılımlarını artırmak ve yaşama kalitesini iyileştirmek için ileriye dönük proje fikirlerini ve işbirliği mekanizmalarını belirlemek hedefiyle düzenlenecek çalıştayda Gürsu'da yaşayan kadınlara dönük somut veriler de ortaya konmuş olacak. Yeni teknolojilerin ve iş modellerinin kadınların sosyal ve ekonomik hayatlarına nasıl etki edecekleri belirlenecek. Ayrıca kadınları güçlendirecek birçok proje ve fikrin ortaya çıkmasına ve kurumlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine de zemin hazırlanmış olacak.

Gürsu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü organizesinde ilerleyecek olan çalıştay, Gürsu Ericek Adrenalin Park'ta 8 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek. - BURSA