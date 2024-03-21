Gürsu Belediyesi, Kahramanmaraş'ta turistik tesisi ayağa kaldırdı - Son Dakika
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Gürsu Belediyesi, Kahramanmaraş'ta turistik tesisi ayağa kaldırdı

Gürsu Belediyesi, Kahramanmaraş\'ta turistik tesisi ayağa kaldırdı

Gürsu Belediyesi, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki bir turistik tesisi depremden sonra yeniden açtı. Yukarı İçmeler Acısu Çeşmesi, düzenlenen törenle kullanıma açıldı.

21.03.2024 13:48  Güncelleme: 13:52
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Gürsu Belediyesi 6 Şubat depremlerinde tamamen yıkılan Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki bir turistik tesisi ayağa kaldırdı. Kardeş Belediye Ekinözü Belediyesi'ne bağlı Yukarı İçmeler Acısu Çeşmesi yapılan çalışmaların ardından kullanıma açıldı.

Gürsu Belediyesi, Kahramanmaraş'ın Ekinözü Belediyesi ile kardeş belediyeliği çerçevesinde özellikle 6 Şubat depremlerinde elini ve dualarını bölgeden hiç çekmedi. Ekinözü'nde bulunan ve bölge halkı için büyük bir kıymeti olan, şifalı suların çıktığı Yukarı İçmeler Acısu Çeşmesi düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa Gürsu'dan giden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'a Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Tahir Akdağ ve Meclis Üyeleri eşlik etti.

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, "Ekinözü ilçesinde bulunan içmelerin doğal mineraller açısından zengin olan suyunun, birçok hastalığa iyi geldiği rivayet edilmekte. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Erzurum, Sivas, Gürün, Darende ve Elbistan kervan yolu üzerinde bulunduğundan bölgede birçok han kurulmuş, dinlenme ve konaklama yeri olarak kullanılmış. Doğal mineraller açısından zengin olan suyu birçok hastalığa çare olarak görülmekte ve günümüzde her yıl binlerce insan tarafından ziyaret edilmekte. Yaşadığımız bu acı olaydan sonra tekrar bu yapıyı ayağa kaldıran Gürsu Belediyemize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Kardeş Belediyemiz Ekinözü için depremin ilk anından beri seferberiz. Bu bölgede on kişilik ekibimizle çalıştık ve Acısu Çeşmesi'ni ayağa kaldırdık. Yaklaşık 4,5 milyon liralık bir yatırımla bölge turizmi açısından da önemli bir mekanı yeniden kullanıma açmanın mutluluğunu paylaşıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından vatandaşlarında katıldığı törende açılış kurdelesi kesildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gürsu Belediyesi, Kahramanmaraş'ta turistik tesisi ayağa kaldırdı - Son Dakika

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