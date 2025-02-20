Gürsu\'da Ericek Kar Festivali Rüzgarı!

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Gürsu Belediyesi Katırlı Dağı eteklerinde konuşlandırdığı Ericek Adrenalin Park'ta hafta sonu renkli bir festivale hazırlık yapıyor. İlk kar yağışında büyük bir kalabalığın akınına uğrayan Ericek Adrenalin Park, bu hafta sonu misafirlerini farklı etkinliklerle ağırlayacak.

Kar yağışının en güzel hali ile hissedildiği Ericek Adrenalin Park, beyaz gelinliğini giydi. Yoğun kar yağışı ile beyaza bürünen turizm ödüllü tesis, hafta sonu Uludağ'a çıkamayan Bursalıları ağırlayacak. Kar gösterilerinin, yarışlarının, etkinliklerinin gün boyu süreceği tesiste, vatandaşların kar keyfini doyasıya yaşamaları için belediye tarafından pist hazırlandı. Gün boyu canlı performansının eşlik edeceği eğlenceye vatandaşlar belediye tarafından hazırlanan araçlarla taşınacak. Geleneksel oyunların yanı sıra manzaranın keyfini çıkaracak olan Bursalılar ve ilçe sakinleri kar yürüyüşünde oksijen depolayacak.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, kar özlemi çeken tüm vatandaşları Gürsu Ericek Kar Festivali'ne davet etti. - BURSA