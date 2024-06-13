Gürsu'da Esnafa Kaldırım ve Yol İşgali Uyarısı - Son Dakika
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Yerel

Gürsu'da Esnafa Kaldırım ve Yol İşgali Uyarısı

Gürsu Kaymakamlığı, Gürsu Belediyesi ve Gürsu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, ilçe esnafını kaldırım ve yol işgalleri konusunda uyardı. Engelli vatandaşlar için sağduyulu olunması çağrısı yapıldı.

13.06.2024 13:30
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Gürsu Kaymakamlığı Gürsu Belediyesi ve Gürsu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ortak bir çalışma ile esnafı kaldırım ve yol işgalleri konusunda uyardı.

"Engelli vatandaşlarımız için sağduyulu olalım"

Gürsu Kaymakamlığı ve Gürsu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin ilçe esnafına sağduyulu olalım çağrısına, Gürsu Belediyesi de destek verdi. İlçedeki yaklaşık iki bin esnafa yönelik hazırlanan mektupta ilçe esnafı kaldırım ve yol işgallerine karşı duyarlı olmaları konusunda uyarıldı.

Mektupta şu ifadelere yer verildi; "İlçemizde yaşayan ve engelli vatandaşlarımızdan bizlere iletilen talep ve şikayetlerin başında kaldırımlarda, yaya yollarında rahatça yürüyemedikleri, esnaflarımızın yol kenarına duba, flama vb. malzeme koyarak araç park etmeyi engelledikleri yönündedir. Tüm vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde kaldırımları kullanmaları, yine aynı şekilde araç kullanan vatandaşlarımızın park yasağı olmayan yol kenarlarına park etmelerini sağlamak, trafik akışını ve güvenliğini sağlamak bizlerin kanuni siz değerli esnafımızın da vatandaşlık görevidir" - BURSA

Kaynak: İHA

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