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Güven ailesine sahip çıkıldı - Son Dakika

Güven ailesine sahip çıkıldı

06.12.2021 11:31
Güven ailesine sahip çıkıldı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, maddi durumu olmayan aileleri sıcak yuvaya kavuşturmaya devam ediyor.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, maddi durumu olmayan aileleri sıcak yuvaya kavuşturmaya devam ediyor.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, ilçe merkezinde evsiz yardıma muhtaç ailelere yönelik bugüne kadar 30'dan fazla aileyi sıcak yuvaya kavuşturdu. Güven ailesine umut olan Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, evin eksiklerini yerinde tespit ederek gerekli çalışmaları başlatmıştı. Sürdürülen inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Soylu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Soylu, "Ömer kardeşimizin devam eden inşaatını ziyaret ettik. Rabbim hayırlısı ile güle güle oturmayı nasip eylesin. Ömer kardeşimiz gibi ilçemizde maddi durumu iyi olmayan maddi durum sıkıntısı olan arkadaşlarımıza da zaman zaman biz yardımcı oluyoruz. Gönül isterdi ki anahtar tesliminde evlerimizi bu kardeşlerimize takdim edelim. İmkanlarımız doğrultusunda Ceylanpınarlı hemşerilerimizin her zaman yanlarındayız. Ömer kardeşimiz, ailesiyle birlikte bu güzel yuvada güle güle otursun inşallah" dedi.

İhtiyaç sahibi Ömer Güven ise, "Belediye Başkanımız Feyyaz Soylu'ya teşekkür ederim. Evimizin yapımında ihtiyaç olan gerekli tüm inşaat malzemelerinin yardımı yapıldı. Allah hepsinden razı olsun. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Güven ailesine sahip çıkıldı
Güven ailesine sahip çıkıldı
Güven ailesine sahip çıkıldı

Ceylanpınar, İnşaat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Güven ailesine sahip çıkıldı - Son Dakika


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