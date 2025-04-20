Güvenli Motosiklet Eğitimi Karacasu\'da

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, trafik güvenliği bilincini artırmaya yönelik önemli bir eğitim programı düzenlenirken, Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlileri tarafından lise öğrencilerine 'Güvenli Motosiklet Kullanıcılığı' eğitimi verildi.

Karacasu Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda, Karacasu İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlileri tarafından Kırçiçeği Anadolu Lisesi öğrencilerine 'Güvenli Motosiklet Kullanıcılığı' eğitimi verildi. Motosiklet, motorlu bisiklet ve bisiklet kazalarının önlenmesi, trafik güvenliğinin sağlanması ve güvenli sürüş alışkanlıklarının kazandırılması hedeflenen eğitimde görevli trafik polisleri öğrencilere trafik kuralları, koruyucu ekipman kullanımı, hız kontrolü ve dikkatli sürüşün önemi gibi konularda kapsamlı bilgiler aktardı. Eğitim boyunca görsel materyaller ve örnek olaylarla desteklenen sunumlar, öğrencilerin konuyu daha iyi kavramasını sağladı. Etkinlik sonunda öğrencilerin soruları yanıtlanarak trafik güvenliği konusundaki farkındalıkları pekiştirildi.

Yetkililer, bu tür bilgilendirici çalışmaların özellikle genç yaşlarda trafik bilinci oluşturmak açısından büyük önem taşıdığını belirterek, benzer eğitim faaliyetlerinin farklı okullarda da sürdürüleceğini ifade etti. - AYDIN