Güvenlik Personeline Yangın Töreni Ödülü - Son Dakika
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Güvenlik Personeline Yangın Töreni Ödülü

Güvenlik Personeline Yangın Töreni Ödülü

Kütahya'da yangın tehlizesine hızlı müdahale eden güvenlik personeli ödüllendirildi.

28.03.2025 17:08
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Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada meydana gelen yangın tehlikesini hızlı tespit edip müdahale eden güvenlik personelleri, düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Törende üstün hizmet plaketleri, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner tarafından takdim edilirken, hediyeler Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Öztaş ve firma sahibi Cumali Sabanlı tarafından verildi.

Etkinliğe, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Yenipazar, Mesut Yıldırım, OSB Müdürü Murat Demir ve 43 Özel Güvenlik Hizmetleri Kurucusu Ant Akbaş da katıldı.

Yangına karşı hızlı ve etkili müdahaleleriyle takdir toplayan güvenlik personelleri Özgür Göz, Ümit Kundakçı, Mehmet Sevinç ve Ahmet Ergül'e teşekkür edilerek başarılarının devamı temenni edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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