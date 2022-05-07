Güzelbahçe'de "Üç Fidan Anıt Parkı" Açıldı - Son Dakika

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Güzelbahçe Belediyesi, 68 kuşağının devrimci liderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın ismini verdiği 'Üç Fidan Anıt Parkı'nın açılışını yaptı.

Açılışa, CHP Parti Meclis Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP İzmir Milletvekilleri Kani Beko, Tacettin Bayır, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, eski CHP İzmir milletvekili Bülent Baratalı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, İl Yöneticileri, İlçe Başkanları, 68 Kuşağı Yürütme Kurulu Üyesi Nail Dağdelen, Meclis üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

PM üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, "Bu anlamlı anıtın açılışında, sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. İlçe başkanı olduğum zamanda Güzelbahçe'de gençlik kollarımızla ilk defa bir Üç Fidan anması yapmıştık. O anmadan bugüne bu anıtı buraya kazandırmış olmak, burada yaşatılıyor olması son derece mutluluk ve onur verici bir durum. Değerli başkanımıza ve meclis üyelerimize bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Denizler artık burada ölümsüzleştiler. Denizleri idam etmek onları fikirlerini, duygu ve düşüncelerini bitirmiyor. Bugün onları asanların isimlerini insanlar dahi bilmezken birçok 50 yaş altındaki insanların çocuklarının ismi Deniz, Yusuf ve Hüseyin. Bu mücadeleyi yaşattığınız için sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da "50 yıldan fazla bir zamandır 'Tam Bağımsız Türkiye' diye ayağa kalktık. O gün sahte mahkemelerle darağacına götürdüler. Aslında hala başımızdalar Gezi Direnişiyle ilgili bir mahkemeyi hepimiz biliyoruz. Demek ki mücadele devam ediyor. Rehberimiz onlar, onların idealler ve görüşleri doğrultusunda bu mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ise "Bugün Güzelbahçe Belediye Başkanımız Mustafa İnce ile gurur duyuyorum. Sevgili yol arkadaşlarını buradan selamlıyorum. Hepimiz bir gün öleceğiz. Ancak faşist cuntayı yapanlar gibi toprağa tek başına gömülmek değil, Deniz, Yusuf ve Hüseyin gibi önemli olan milyonların kalbine gömülmektir" dedi.

"TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Tam bağımsız Türkiye özlemiyle sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Bu anlamlı anıtın açılışında sizlerle bir arada olmak beni hem mutlu etti hem de duygulandırdı. Denizlerin izlerini ne kadar silip yok etmeye çalışan bir zihniyet olsa da bugün ki gibi Denizler için anmalar da yapıyoruz, anıtlar da açıyoruz. Onlar tam bağımsız Türkiye özlemi, eşit ve özgür bir toplum, işçi ve emekçilerin hakkını almaları için çalıştı çabaladılar. Onların mücadelesi yolumuza her zaman ışık tutacak, onların onurlu duruşundan her zaman güç alacağız. Tam bağımsız Türkiye özlemi için bedeli ne olursa olsun mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmasına "Unutmadık, unutturmayacağız" diyerek başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu ise şöyle devam etti:

"Somut bir gerçeklik olması için bugün burada bu anıtın açılması, unutmadık unutturmayacağız şiarının hayata geçtiğinin ispatıdır. Bu yüzden Sayın Mustafa İnce'ye ve belediye meclis üyelerine teşekkürü bir borç biliyorum."

Eski CHP İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ise "çok önemli bir eseri meydana getirdiler. Biz denizle sınıf arkadaşıyız. 68 kuşağından geliyoruz. Denizlerin itibara ihtiyacı yok ancak, devletin onlara bir özür borcu var. Ayrıca denizlerle helalleşmek lazım. Denizlerden özür dilenmelidir. 6.filoyu kendilerine kıble yapıp namaz kılanlar şuanda ülkeyi yönetiyor. Amerikan filosunu kendilerine kıble yapanlardan ilk seçimde tek yumruk olarak ülkemizi kurtarmalıyız" dedi.

"YARIM ASIRDIR AYNI ACI YÜREĞİMİZDE"

Denizlerin idam edilişinin üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen acının hala taze olduğunu belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, konuşmasında şunları söyledi:

"Doğduğum ve doyduğum kentte partimin duruşunu sergilemek zorundayım. Adaletten, haktan tam bağımsız Türkiye'den ve Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinden yana duruşumuzu gösteriyoruz. Bugün buraya gelerek Denizlerin hatırasını yaşatmanın gururunu bizlerle paylaştınız, sağ olun, var olun, çok teşekkür ediyorum. İnanmak, inanmış bir ekibin gücüne vurgu yapmak istiyorum. Bu eserleri yaratmak aslında cesaret ve yürek ister. Bu anıt ve daha nice eserlerimiz için tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 50 yıldır bir sonsöz olan ama aslında önsözümüz olması gereken sloganımızı tekrarlamak istiyorum. Yaşasın tam bağımsız Türkiye."

68'liler Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Nail Dağdelen ise "bu anıtımız dördüncü oluyor. Bizler 68'liler platformu olarak başkanlarımızı takip ediyoruz. Biz unutmadık unutmayacağız. Böyle çalışkan, genç, özverili başkanlarımız olduğu sürece unutturmayacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından anıtın açılışı yapıldı.

SUAVİ'DEN UNUTULMAZ KONSER

Üç Fidan Anıtı'nın açılışından sonra Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi Tuncel Kurtiz Salonu'nda sanatçı Suavi konser verdi.

'Şarkışla', 'Deniz Koydum Adını', 'Drama Köprüsü', 'Geliyoruz' ve 'Yalı Çapkını' gibi birbirinden güzel şarkıları seslendiren Suavi'ye zaman zaman halk da eşlik etti. Büyük bir kalabalığın izlediği konsere izleyiciler salona sığmadı. Konser sonunda Başkan Mustafa İnce, Suavi'ye çiçek taktim etti.