GÜZMAR Market, Güzelbahçe\'de Hizmete Açıldı

(İZMİR) – Güzelbahçe Belediyesi tarafından yurttaşların güvenilir ve uygun fiyatlı alışveriş yapabilmesi amacıyla hayata geçirilen GÜZMAR Market, Atatürk Mahallesi'nde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışa Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Altan İnanç, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Açılışta konuşan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, ekonomik kriz ve artan yaşam maliyetlerine dikkat çekerek, GÜZMAR Market'in halkın talepleri doğrultusunda açıldığını belirtti. Günay, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün halkımızın yaşamış olduğu maddi sıkıntılar ve ekonomik şartlardan dolayı Güzelbahçe halkı da bizden daha ekonomik, daha ucuz, alışveriş yapacağı yerler istiyordu. İlkini bugün Atatürk Mahallesi'nde GÜZMAR olarak açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."

Başkan Günay, GÜZMAR Market'in zincir marketlerle rekabet edecek kapasitede olduğunu vurgulayarak,"Biz burada halkımızın yanında olacağımızı, üç harflilere göndermeyeceğimizi ve halkın bir marketi olduğumuzu göstereceğiz. İddiamız; Güzelbahçe ve İzmir'de bizden daha ucuz satış yapan hiçbir market, hiçbir bakkal bu konuyla ilgili sebzemizle, meyvemizle daha ucuz kimse satamayacak" dedi.

GÜZMAR'ın bir sosyal belediyecilik uygulaması olduğunu kaydeden Günay, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Burada artık küçük esnafımız kalmadı. Keşke o eski bakkallarımız olsa. Eski defterlere yazılan veresiyeler olsa da biz de bunları açmasaydık. GÜZMAR'ı açtığımız yerin sağında, solunda, karşısında üç tane üç harfli market var. Biz GÜZMAR'ı bunlarla mücadele etmek, halkımızı korumak için, ceplerini biraz daha bir şeyler bırakabilmek için açıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkesi sosyal belediyecilik. Bu da sosyal belediyeciliğin bir parçası. Halkımıza bayramdan önce daha ucuz, daha kaliteli, daha düzgün mal satmak için burayı açıyoruz. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun."