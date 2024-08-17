Hababam Sınıfı Filminin \'Bacaksız\' Oyuncusu Tuncay Akça Hayatını Kaybetti

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Hababam Sınıfı filminde 'Bacaksız' rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Tuncay Akça (60) evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Tuncay Akça, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi.

Hababam Sınıfı filminde 'Bacaksız' lakaplı öğrenci karakteriyle tanınan usta oyuncu Tuncay Akça, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden usta oyuncunun ölüm haberini Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Usta oyuncu Tuncay Akça için bugün ikindi namazına müteakip Üsküdar Karacaahmet Mezarlığının içinde yer alan Şakir'in Camii'nde töreni düzenlendi. Cenaze törenine Tuncay Akça'nın ailesi ve akrabalarının yanı sıra, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Film Yapımcısı Birol Güven, Yönetmen Gani Rüzgar Şavata, oyuncu arkadaşları Teoman Ayık, Ahmet Arıman ve sevenleri katıldı. Birçok kurum, kuruluş ve siyasi parti ve belediye başkanları da cenazeye çelenk gönderdi. Kılınan cenaze namazının ardından Tuncay Akça'nın cenazesi Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine katılan oyuncu yönetmen Gani Rüzgar Şavata, "Tuncay, sinemanın mihenk taşlarından biriydi. Sinemanın üstat maskotuydu. Sinema ve sinemayı sevenler ondan çok şey öğrendi. Daha dün konuştuk. Gaziantep'te sinema filmi projemiz vardı bu ay sonunda. Beni de götür dedi. Tabii ki seni de götüreceğim dedim. Onu çok seviyoruz. Mekanı cennet olsun" dedi.

Cenazeye katılan oyuncu Teoman Ayık da, "Beklenmedik bir şey. Dün akşam yatmış ve uyurken kalp krizi geçirmiş ve vefat etmiş. Allah rahmet eylesin" diye konuştu. - İSTANBUL