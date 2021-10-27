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AFAD tarafından Çermik'te kamp kurularak farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika

AFAD tarafından Çermik'te kamp kurularak farkındalık eğitimi verildi

27.10.2021 10:04

AFAD tarafından Çermik'te kamp kurularak farkındalık eğitimi verildi Afet ve Acil Durum Diyarbakır İl Müdürlüğü ve Çermik Kaymakamlığınca 2021 afet farkındalık eğitimi yılı nedeni ile yapılan protokol çerçevesinde 26-28 Ekim 2021 tarihleri arasında imzalanan protokolle Çermik ilçesinde eğitim...

AFAD tarafından Çermik'te kamp kurularak farkındalık eğitimi verildi

DİYARBAKIR - Afet ve Acil Durum Diyarbakır İl Müdürlüğü ve Çermik Kaymakamlığınca 2021 afet farkındalık eğitimi yılı nedeni ile yapılan protokol çerçevesinde 26-28 Ekim 2021 tarihleri arasında imzalanan protokolle Çermik ilçesinde eğitim kampı başladı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarındaki personellere ve halka afet farkındalık eğitiminin yanı sıra ilçe jandarma komutanlığı ve özel güvelik personellerine ise afet farkındalık ve çadır kurma eğitimleri verilmeye başlandı. Çermik ilçesinde ikamet eden, AFAD gönüllülüsü başvurusu yaparak online egitimlerini bitiren 20 temel AFAD gönüllülerine ise 2. modül eğitimi ilçede kurulan kamp alanında start aldı. Diyarbakır'da AFAD ekipleri ile organize bir şekilde çalışan temel AFAD gönüllü sayısı 6 bin 331, AFAD'ın destek gönüllü sayısı ise son eğitimlerle 240 kişiye yükseldi.

Çermik'te devam eden eğitim hakkında açıklama yapan AFAD gönüllüsü Bilal Çelikten; "İlçemizde AFAD gönüllüsü olmak isteyen bizlere, buraya kadar gelip kapımızın önünde bize eğitim desteği vererek, destek AFAD gönüllülüsü olmamıza katkı sağlayan Diyarbakır İl AFAD müdürlüğü ve ekiplerine teşekkür ederiz" dedi.

(MMT-AKK-Y)

AFAD tarafından Çermik'te kamp kurularak farkındalık eğitimi verildi
AFAD tarafından Çermik'te kamp kurularak farkındalık eğitimi verildi
AFAD tarafından Çermik'te kamp kurularak farkındalık eğitimi verildi
AFAD tarafından Çermik'te kamp kurularak farkındalık eğitimi verildi

Diyarbakır, Hisarcık, Çermik, AFAD, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AFAD tarafından Çermik'te kamp kurularak farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika


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