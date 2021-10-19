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Afrin şehidinin ismi öğrenim gördüğü okula verildi - Son Dakika

Afrin şehidinin ismi öğrenim gördüğü okula verildi

19.10.2021 16:14

Afrin şehidinin ismi öğrenim gördüğü okula verildi Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Nazillili Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek'in ismi öğrenim gördüğü okuluna verildi.

Afrin şehidinin ismi öğrenim gördüğü okula verildi

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Nazillili Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek'in ismi öğrenim gördüğü okuluna verildi. Okulda düzenlenen tabela açılış töreninde duygusal anlar yaşandı.

Nazilli Merkez Zafer Mahallesi'nde bulunan Zafer Ortaokulu'nun ismi alınan kararla okuldan mezun olan Şehit Mehmet Dinek'in ismi verildi. Tabela açılış törenine başta ilçe Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy olmak üzere Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Nazilli ilçe protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrencilerin yansıra şehit babası Kenan Dinek, annesi Sezgün Dinek ile şehidin kardeşleri katıldı.

İlçenin başarılı okullarından birisi olarak büyük gurur duyduklarını ifade eden Nazilli Şehit Mehmet Dinek Ortaokulu Müdürü Osman Nalbantoğlu, "Okul olarak amacımız Vatan ve millet sevgisi kazanmış, tarihi ve kültürünü iyi tanıyan, hedefini doğu belirlemiş; çalışmanın tadı ve başarmanın hazzıyla yeni şeyler üretmek için elinden geleni esirgemeyen, emeğe saygılı, ahlaklı bireyler yetiştirmektir. Çocuklarımızın insana saygılı, kendine saygılı, çevresi ve doğasına saygılı, haksızlıklara duyarlı fikri hür vicdan hür şekilde yetişmeleri en büyük hedefimizdir. Bu hedeflere ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz. Okul olarak bizler, vatanı uğruna canin feda eden evladımızın ismini okulumuza vermekten büyük onur ve gurur duyuyoruz. Umut ediyorum ki okulumuzda eğitim görmeye devam eden, gelecekte de eğitim alacak tüm çocuklarımız Mehmet Dinek abilerini tanıyacak, onun gibi vatansever bir genç olmaya gayret edeceklerdir" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Nazilli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Abdül Gani Kavak, "Şehitler ölmez sözünün canlı bir örneğini yaşamanın hem mutluluğu hem hüznü içerisindeyiz. Mutluyuz, çünkü vatanı için, milleti için, bayrağı için, hepsinden önemlisi canından aziz bildiği mukaddes değerleri için toprağa düşmüş olan Şehidimiz Mehmet Dinek'in isminin, okumuş olduğu okula verilmesinden dolayı siz değerli öğrencilerimiz sayesinde bu kahraman ismin sonsuza kadar yaşatılacak olmasıdır. Hüznümüzün sebebi ise evlat acısı yaşayan ailelerimizdir. Dinek ailesi bir evlat kaybetmiş olabilir ancak burada şehidimizin isminin çatısının altında okuyan her öğrenci siz değerli ailemizin birer evladı hükmündedir. Burada Kahraman şehidimiz Mehmet Dinek'e olan bu borcumuzu yerine getirirken emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim" dedi.

Şehit Dinek'in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımın dikkat çekici olduğunu belirten Aydın Milli Eğitim İl Müdürü Seyfullah Okumuş, "Şehidimizin ismi artık Nazilli Şehit Mehmet Dinek Ortaokulu'muzda yaşamaya devam edecek. Öncelikle belirtmek istiyorum ki yüreğinde vatan, millet ve bayrak aşkıyla canı pahasına kahramanca savaşıp bu cennet vatan topraklarımızda huzur ve güven içinde yaşamamızı sağlayan Kahraman askerimiz Şehit Mehmet Dinek'e Allah rahmet eylesin ve gani gani razı olsun. Bakınız şehidimiz de sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafında ise "Biz öldük mü ki vatan bölünsün" mesajını vermiş. Evet ne siz öldünüz ne de vatanımız bölündü. Sizin gibi kahramanlarımız sayesinde hainlere inat hiçbir zaman da bölünmeyecek, ilelebet varlığını sürdürecek inşallah" diye konuştu.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Onlar bizden ayrılmış olsalar da rabbimin katında en güzel yerlerdeler. Onların bu dünyada ölümsüzleştirildiği güzel bir tören oldu. Okumuş olduğu okuluna isminin verilmesi çok güzel oldu. Ailemize başsağlığı diliyorum. İnşallah bizlerde onların şefaatine nail oluruz" dedi.

Konuşmaların ardından iki öğrenci şehit Mehmet Dinek anısına birer şiir okudu. Duygusal anların yaşandığı programda Şehit Dinek'in hayatı anlatıldı. Şehit Babası Kenan Dinek'e Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı Kaymakam Arısoy tarafından takdim edildi. Lokma hayrının da yapıldığı program sonunda, Dinek için hazırlanmış olan okul içerisindeki köşe şehidin anne ve babası tarafından açıldı. Şehit babası ve annesi yaptıkları konuşmalarda, "Vatan sağ olsun. Bir erkek evladımız daha olsa onu da vatan için feda ederiz" ifadelerini kullandı.

Afrin şehidinin ismi öğrenim gördüğü okula verildi
Afrin şehidinin ismi öğrenim gördüğü okula verildi
Afrin şehidinin ismi öğrenim gördüğü okula verildi
Afrin şehidinin ismi öğrenim gördüğü okula verildi

Zeytin Dalı, Nazilli, Aydın, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afrin şehidinin ismi öğrenim gördüğü okula verildi - Son Dakika


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