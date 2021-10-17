Amasyalı köylü kadınlar kışlık ekmeklerini imece usulü ile yapıyorlar - Son Dakika

Amasya'da kadınlar imece usulü ile tek tek elleriyle açtıkları hamurları saç üzerinde ısıttıktan sonra pişiriyor.

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte kadınlar, kışlık hazırlıklara başladı. Salça, turşu, kurutulmuş ürünlerin yanı sıra en çok emek isteyeni ise yufka ekmek. Kış aylarının vazgeçilmezi haline gelen bu lezzet için Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyündeki kadınlar tarafından imece usulü ile her gün bir ailenin ekmeği yapılıyor.

Sabahın ilk ışıklarında hazırladıkları hamur, halk dilinde beze olarak tabir edilen kesme işlemi ile başlıyor. Toplanan kadınlar bezeleri oklava yardımıyla tek tek açarak pişirme işlemine geçiyor. Sıcak saç üzerinde hafif ısıtılan yufkalar, daha sonra ateşin içinde kızartılıyor. Akşam saatlerine kadar devam eden yoğun mesai içerisinde yaklaşık 350 adet yufka yapılıyor. Yapılan ekmekler daha sonra evin serin bir bölümünde muhafaza ediliyor. Hazırlanan yufka ekmeklerin en büyük özelliği ise kış boyunca bayatlamadan tüketilmesi olarak biliniyor.

Komşularına sırayla yufka yapmaya gelerek gün boyu hamur açan Şerife Hanım Albayrak, "Bugün imece usulü hep beraber 10 bayan toplaşıp imece usulüyle yaptık. Her gün birimize yufka açıyoruz. Makarnalık, cimciklik onları yapıyoruz. Herkes yapıyor. Makarna çok pahalı. Çorbalık yapıyoruz, makarnalık yapıyoruz, yufkalık, tatlılık, böreklik yapıyoruz. Hepsinden yapıyoruz. Bir kış boyu yiyoruz onları. 11 kadın bir araya geldik. Yufkamızı bitirdik. 300/350 yufka herhalde. Baya vardı. Bir kış boyu ekmek niyetine yiyoruz" dedi.

Yapılan işin zorluğuna değinen Albayrak, "Olmaz olur mu? Sabahtan beri bacağımız ağrıdı, belimiz ağrıdı, kollarımız yoruldu. Ama ne yapalım köylünün hali bu. Ekmek bir yığın para. Ne yapacağız onu ekmek niyetine ıslayıp yiyoruz" diye konuştu.

Kızına yardımcı olmak için gelen anne Emine Şimşek, "Bugün kızıma yardıma geldim. Yufka açtık, oturdum oturdum yardıma başladım. Biraz tabii zorlanılıyor. Dokuzda geldim. Tabii onlar olmazsa nerde, yardım etmezlerse bu kadar adam yan yana gelmeyiz ki. İş bitmez ki böyle yan yana gelmeyince. Ne yapacağız mecburen hazırlıyoruz kışın yiyeceğiz diye" diye konuştu.

Kadınların birlikte çalışmasına manidar olarak bir mesaj veren Şimşek, "Birlikten kuvvet var, birbirine yardım ediyorsun. Yardımcı oluyorsun. Yalnız olacak bir iş değil bu. Bu kadar adam yalnız olur mu? Olmaz" şeklinde konuştu. - AMASYA