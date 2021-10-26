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Asırlık iğne oyaları markalaşıyor - Son Dakika

Asırlık iğne oyaları markalaşıyor

26.10.2021 10:55

Asırlık iğne oyaları markalaşıyor Her birinin kendi özgü hikayesi olan Kütahyalıların iğne oyaları sandıklardan çıktı, 'coğrafi işaret' için başvuru yapıldı Kütahya'nın yüz yıllardır sandıklarda saklanan, kuşaktan kuşağa geçen el emeği göz nuru iğne oyaları markalaşmak için gün sayıyor.

Asırlık iğne oyaları markalaşıyor

Her birinin kendi özgü hikayesi olan Kütahyalıların iğne oyaları sandıklardan çıktı, 'coğrafi işaret' için başvuru yapıldı

KÜTAHYA - Kütahya'nın yüz yıllardır sandıklarda saklanan, kuşaktan kuşağa geçen el emeği göz nuru iğne oyaları markalaşmak için gün sayıyor. Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından 2017 yılın başlatılan proje ile iğne oyaları artık detaylı çalışmalar sonucunda kitaplara aktarılarak arşivlendi. Zengin taktı fakir baktı oyası, kar yağdı oyası, cimcik oyası gibi her bir motifin kendisine has hikayesi olan iğne oyaları için 'coğrafi işaret' başvurusu da yapıldı.

Her bir iğne oyasının kendine özgü bir hikayesi olduğundan bahseden ve bugüne kadar 140 motifi kayıt altına aldıklarından bahseden Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Telli, "Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü olarak tarihini araştıran bir misyona sahibiz. Biz bu görev kapsamında 2017 yılında 'Kütahya'nın iğne oyaları' adlı tema çalışmamızı başlattık. Bu çalışma ile birlikte Kütahyalıların bire bir sandıklarına ulaşarak kendilerinde bu arşivleri isteyerek merkezinde ve ilçelerinde iğne oyalarının araştırmasını yaptık. Önce çizimler ile kağıda aktardık ve daha sonra motifleri bire bir ipek iplikler ile replikalarını hazırladık. Bize bu süreçte destek veren sandıklardaki hazinelerini bizlerle paylaşan Kütahyalılara çok teşekkür ediyorum. ve tema çalışma ile biz Kütahya'ya özgü iğne oylarını araştırırken çok değişik isimler ile karşılaştık. Her biri kendine özgü isme sahip olan motiflerde atalarımız isim verirken yaşanmışların bu iğne oylarında aktarmışlar. Örnek verirsek 'Malak sattıran', 'Kiremit sattıran', 'Gönül çelen', 'Kasımpatı' gibi isimler vermişler. Burada görmüş olduğunuz iğne oyları 120 adet ve bunlar ile birlikte kitap hazırladık ve sayın valimiz de bu kitabın basımına ve çoğaltılmasında büyük destek verdiler. Replikaların basımının ardından birde danelere çekilmiş hali ile bir kitap hazırladık ve basımını yaptık. İnşallah önümüzde ki günler lansman ile birlikte Kütahyalılara ve Kütahya dışında da duyurmak istiyoruz. İğne oyalarında ki motifleri günümüzde de aksesuar eşyaları olarak değişik alanlar kullanılmak üzere bazı kalyonlar yaptık, çini desenlerini kullanarak iğne oyalı haliçler yaptık ve inşallah bunların ses getireceğini düşünüyorum. Kütahya'nın iğne oyaları Türkiye'de bir numara denilecek kalitede ve büyüklükte görkemli yapıda bunu da ispatlamaya çalıştık. Kütahya Valiliği ile birlikte Zafer kalkınma ajansına başvuru yapıldı ve başaralı bulunduk. Önümüzde ki günlerde eğitimlerini aldıktan sonra Kütahya'ya iğne oyalarını tescilleyerek coğrafi işaret kazandıracağız" diye konuştu.

Asırlık iğne oyaları markalaşıyor
Asırlık iğne oyaları markalaşıyor
Asırlık iğne oyaları markalaşıyor
Asırlık iğne oyaları markalaşıyor

Kütahya, Kitap, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Asırlık iğne oyaları markalaşıyor - Son Dakika


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