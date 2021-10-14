Aydın Barosu, Başkan Çerçioğlu ile görüştü - Son Dakika

Aydın Barosu, Başkan Çerçioğlu ile görüştü

Aydın Barosu'nun Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçilen Gökhan Bozkurt, yeni yönetimiyle birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ziyarette bulundu.

Aydın Barosu'nun Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçilen Gökhan Bozkurt, yeni yönetimiyle birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ziyarette bulundu. Hukuk sisteminin gelişmesinde baroların önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Çerçioğlu, Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt ve yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diyerek, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN

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