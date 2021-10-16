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Aydın'ın gündemini 'Sivil Senato' belirleyecek - Son Dakika

Aydın'ın gündemini 'Sivil Senato' belirleyecek

16.10.2021 00:58
Aydın'ın gündemini 'Sivil Senato' belirleyecek

Akademi ve şehir ilişkilerinin geliştirilmesi ile Aydın lobisini şehrin dinamikleriyle güçlendirmek için hayat bulan 'Sivil Senato' Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sosyal Tesisleri'nde ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Akademi ve şehir ilişkilerinin geliştirilmesi ile Aydın lobisini şehrin dinamikleriyle güçlendirmek için hayat bulan 'Sivil Senato' Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sosyal Tesisleri'nde ilk toplantısını gerçekleştirdi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir başkanlığında gerçekleşen toplantıda sivil toplum örgütü ve sektör temsilcileri sivil senatör olarak yer aldı. Açılış konuşmasını yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, üniversitelerin bulundukların illerin lokomotifleri olduğunu vurgulayarak "Üniversitemiz ile ilimiz, sivil toplum örgütleri, iş dünyası ve diğer paydaşlar arasında eğitim, sağlık, spor, ekonomik ve kültürel alanda ilişkileri geliştirmek adına kurulan Sivil Senatoya büyük önem veriyorum. 'Sivil Senato' projesi rektörlük görevine ilk geldiğim andan itibaren oluşturmayı hedeflediğim projelerden bir tanesiydi. Amacımız; ilin önem ve önceliklerini sizler ile belirleyerek ili ile bütünleşmiş bir üniversite oluşturmak. Türkiye' de ilk kez hayata geçecek 'Sivil Senato', şehrin dinamikleriyle birlikte Aydın'ın marka şehir olması için elinden ne geliyorsa yapıp katkı sağlamayı hedefliyor. Şehrimizin medya mensupları, sivil toplum örgütleri, iş adamları ve kanaat önderleri ile Aydın'a yapabileceğimiz katkılar konusunda çalışacağız, projeler üreteceğiz ve siyasilerin de destekleriyle konuyu Ankara'ya taşıyıp hep birlikte isteyeceğiz. Siyaset üstü olarak yapılanan bu oluşum, inanıyorum ki Aydın'a çok büyük katkılar sağlayacak ve güç birliği oluşturup Aydın lobisini güçlendirecek" dedi.

"Akademi ve şehir arasında köprü oluşturacağız"

Üniversitedeki gelişmeleri halkın bilmesi, Aydın'ın önceliklerini de üniversitenin yakından takip etmesi gerektiğini belirten Rektör Aldemir, "Üniversitelerin iç ve dış paydaşları vardır. Sizler dış paydaş olarak anılsanız da ben sizi içeride görüyorum. Hep birlikte Aydınımızın ve üniversitemizin gündemini oluşturacağız. Sorunlar nedir? Bilim kuralları içerisinde nasıl reaksiyon gösterebiliriz? Bunları saptayarak üniversite ve şehir arasında bir köprü oluşturacağız. Bilimin ışığında sizlerin görüş ve öneri ile sosyal, eğitimsel ve toplumsal anlamda gelişmemizin hız kazanacağına hiç şüphem yok" diye konuştu.

Sivil senatörler, akademi ve şehir bütünleşmesi adına Sivil Senato oluşumunu çok önemli ve Aydın'a çok faydalı bulduklarını söyleyerek, Rektör Aldemir'e 'Sivil Senato' projesi için teşekkürlerini ilettiler. Siyaset üstü bu oluşumda bulunmaktan gurur duyduklarını ifade eden senatörler, Aydın lobisinin güçlendirilmesi ve Aydın'a yapılacak yatırımlar için şehrin güç birliği yapabilmesinin Aydın Tarihi açısından da çok önemli bir gelişme olduğunu ifade ettiler.

Senatörlerin görüş ve önerilerini paylaşmaları ile devam eden toplantı bir sonraki toplantıda yapılacaklar ve belirlenecek gündemli ilgili görüşmelerin ardından sona erdi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Üniversite, Senato, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'ın gündemini 'Sivil Senato' belirleyecek - Son Dakika


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