Üye Girişi
Balıkesir'de Cumhuriyet bayramı kutlandı - Son Dakika

Balıkesir'de Cumhuriyet bayramı kutlandı

29.10.2021 12:51
Balıkesir'de Cumhuriyet bayramı kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Balıkesir'de büyük bir coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Balıkesir'de büyük bir coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Balıkesir'de ilk tören valilik binasında gerçekleştirildi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ergin Dinç ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tebrikleri kabul ederek akabinde Kuvayi Milliye Meydanı'nda bayram kutlamasına devam edildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, vatandaşların bayramını tebrik ederken, yaptığı açıklamalarda "Cumhuriyet, yurdumuzun dört bir yanının kuşatıldığı bir dönemde milletimizin köklerinden aldığı güç ve inançla adeta yeniden doğuşunun ve tarih sahnesinde var olmaya devam edişinin başlangıcıdır. Kurtuluş Savaşı milletimizin bağımsızlık konusundaki azim ve kararlılığı sayesinde kazanılmıştır. Vatan ve millet sevgisini, bağımsızlık arzusunu milli irade kavramına dönüştüren, onurlu bir mücadele olan Kurtuluş Savaşının sonucunda kurulan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyet'i korumak ve sonsuza kadar yaşatmak da bizlerin görevidir. Bugün bu topraklar üzerinde yaşayan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin, özellikle gençlerimizin Türkiye Cumhuriyeti'ni nasıl bir mücadele sonucunda, hangi şartlar altında, tarifsiz yokluklar ve imkansızlıklar içinde kurulduğunu bilmek zorundadır. Bu devlet kolay kurulmadı, bağımsızlık kolay kazanılmadı diyorsak ve 29 Ekim'i bayram olarak kutluyorsak Atalarımızın kahramanlıklarını, fedakarlıklarını, şehitlerimizin akan kanlarını hep aklımızda tutmalıyız" diye konuştu.

Vali Şıldak'tan teröre vurgu

Açıklamalarının devamında teröre vurgu yapan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütlerine karşı devletin kararlılıkla mücadele ettiğini söyledi. Vali Şıldak; "Devletimiz, milletinden aldığı güçle terörün her türüne karşı kararlı ve etkili bir mücadele vermektedir. 2016 yılında FETÖ terör örgütünün sinsi girişimini birlik ve beraberlikle bertaraf eden Türkiye Cumhuriyeti, PKK ve diğer bütün terör örgütlerine karşı en başarılı sonuçları elde etmektedir. FETÖ'nün hain uşaklarını bulundukları her delikten, sızdıkları her hücreden Devletimiz birer birer tutup çıkarmaktadır. Bütün bu tehditlerin, açık terör saldırılarının hedefi olan ülkemiz, bunların yanında milletimizi çeşitli senaryolarla bölmeye ve parçalamaya yönelik pek çok girişime de sahne olmaktadır. Üzerimizdeki bu baskı ve tehditler birlik ve bütünlük anlayışımız, milli duruşumuz sayesinde başarılı olamamaktadır. Vatan ve bayrak sevgisini, ezan sesini, şehitlik mertebesini en kutsal değerler olarak kabul eden Anadolu insanımız bölücü ve yıkıcı her türlü girişime dur demektedir. İşte bu birlik ve dayanışma ruhu, bu milli şuur, Kurtuluş Savaşı mücadelesini veren, milli mücadele destanını yazan, Cumhuriyeti kuran insanların sahip olduğu ruhtur" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ve okunan şiirlerin ardından halk oyunlarının oynanmasıyla devam eden bayram kutlaması resmi geçit töreni ile sona erdi. - BALIKESİR

Balıkesir'de Cumhuriyet bayramı kutlandı
Balıkesir'de Cumhuriyet bayramı kutlandı
Balıkesir'de Cumhuriyet bayramı kutlandı
Balıkesir'de Cumhuriyet bayramı kutlandı
Balıkesir'de Cumhuriyet bayramı kutlandı
Balıkesir'de Cumhuriyet bayramı kutlandı
Balıkesir'de Cumhuriyet bayramı kutlandı

Cumhuriyet, Balıkesir, Bayram, Milli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıkesir'de Cumhuriyet bayramı kutlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

111 yaşındaki Fatma nine, Ata'yı gördüğü anı anlatıyor: Boyum yetmedi, taşın üzerine çıktım 12:52 111 yaşındaki Fatma nine, Ata'yı gördüğü anı anlatıyor: Boyum yetmedi, taşın üzerine çıktım Squid Game çılgınlığı Adana'ya da sıçradı! Kebap için birbirlerinin kuyusunu kazdılar 12:31 Squid Game çılgınlığı Adana'ya da sıçradı! Kebap için birbirlerinin kuyusunu kazdılar İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor 12:15 İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor
Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum 12:04 Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı 12:02 Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı Acun Ilıcalı, İngiltere'de gündeme oturdu: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti 11:10 Acun Ilıcalı, İngiltere'de gündeme oturdu: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti
Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular 09:50 Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti 09:07 Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti

Son Dakika Haberleri
12:52 111 yaşındaki Fatma nine, Ata'yı gördüğü anı anlatıyor: Boyum yetmedi, taşın üzerine çıktım
12:29 Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı
12:07 Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü
12:03 Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum
12:02 Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor
12:01 Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı
11:27 MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video paylaştı
11:25 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler
11:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine "Ekonomi" vurgulu not
11:10 Acun Ilıcalı, İngiltere'de gündeme oturdu: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti
TBMM önünde çekilen meşhur fotoğrafın öyküsü TBMM önünde çekilen meşhur fotoğrafın öyküsü         
12:53
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! İttifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! İttifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak         
12:49
Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı         
12:30
Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü         
12:08
Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor         
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine "Ekonomi" vurgulu not         
11:14
Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok         
10:03
Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası         
09:36
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti         
08:50
Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak         
08:49
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı         
23:59
"Eli ayağı düzgün olsun" diyerek iş ilanı veren İbrahim Tatlıses, arayanların talebini beğenmeyince hemen vazgeçti         
20:38
PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu         
20:26
Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah         
17:20
Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü         
16:59
Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor         
15:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 12:58:23. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Cumhuriyet bayramı kutlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement