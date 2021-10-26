Başakşehir Belediyesi, "Müzik Atölyeleri" projesini hayata geçirdi - Son Dakika

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat alanındaki eğitim çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, "Müzik Atölyeleri" projesini hayata geçirdi. Hakan Şensoy ve Serkan Çağrı'nın aralarında bulunduğu duayen isimlerin gençlerle bir araya geldiği atölyelerde, ileri seviyede orkestrasyon, şan, ritim, bağlama, keman, gitar, ney, klarnet ve enstrüman yapımı eğitimi veriliyor.

Başakşehir Belediyesi Müzik Akademisi tarafından düzenlenen Müzik Atölyeleri, keman sanatçısı ve Genel Sanat Yönetmeni Muhammed Yıldırır'ın koordinatörlüğünde başladı. Başakşehirli gençler, Başakşehir Müzik Akademisi'nin ardından, alanında duayen isimlerden eğitim alacakları atölyelere yoğun ilgi gösterdi.

Orkestra şefliğinden keman tekniklerine

Bahçeşehir Kültür Merkezi'nde haftada bir gün düzenlenen eğitimler 8 hafta sürecek. İki dönem şeklinde düzenlenen atölyelerin ilk dönemi, Hakan Şensoy'un Barok döneminden günümüze orkestra şefliği dersi ile başladı. Müzik Atölyeleri'nde devam eden haftalarda Muhammed Yıldırır ile klasik batı ve klasik Türk müziği keman teknikleri, Kamil Özler ile gitarın caz hali ve Ece Göksu ile 'Herkes Şarkı Söyleyebilir' eğitimleri verilecek.

İkinci dönem de dolu dolu geçecek

İkinci dönemde ise Çetin Akdeniz ile bağlama, Engin Gürkey ile ritim atölyesi verilecek. Mehmet Tangör ile enstrüman yapım atölyesi, Ali Tüfekçi ile ney atölyesi ve usta isim Serkan Çağrı ile klarnet atölyesi eğitimleri yer alacak.

"Hem eğitim veriyoruz hem de vizyonlarını geliştiriyoruz"

Başakşehir Müzik Atölyeleri'nin müzik eğitiminde ileri bir seviye olduğuna dikkat çeken Muhammed Yıldırır, "Başarılı bir şekilde devam eden Başakşehir Müzik Akademisi'nde ilerledikten sonra öğrencilerimizi, Müzik Atölyeleri'nde alanlarında duayen isimlerle buluşturuyoruz. Hem eğitim veriyoruz hem de vizyonlarını geliştiriyoruz. İlerleyen dönemde Başakşehir ve İstanbul genelinde eğitim vermeyi planlıyoruz. Eğitimlerimiz 8 hafta boyunca devam edecek. Başakşehir Müzik Atölyeleri, müzik eğitimde son nokta olacak" diye konuştu. - İSTANBUL