Başkan Ödül'den Ertaş'a ziyaret - Son Dakika

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette Kars Ziraat Odası ile Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası işbirliğinde yürütülmesi planlanan projeler görüşüldü.
Kars'ın tarım ve hayvancılığının ele alındığı ziyarette tarafların ortaklaşa yürütebileceği konular masaya yatırıldı. - KARS
Kaynak: İHA
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