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Başkan Öztürk'ten üretken gençlere destek sözü - Son Dakika

Başkan Öztürk'ten üretken gençlere destek sözü

20.10.2021 14:42
Başkan Öztürk'ten üretken gençlere destek sözü

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılan Fatih İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri için araç tahsis ederek destek sağlayan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'e, Fatih İmam Hatip Ortaokulu teşekkür ziyaretinde bulundu.

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılan Fatih İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri için araç tahsis ederek destek sağlayan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'e, Fatih İmam Hatip Ortaokulu teşekkür ziyaretinde bulundu.

Okul Müdürü Kadir Çamdal, öğretmen ve öğrencilerden oluşan bir heyeti makamında kabul eden Başkan Esat Öztürk, "Gençler bizim geleceğimiz. Onlara destek olmak için her türlü imkanı seferber ediyoruz. Geleceğin Fatih Sultan Mehmed'lerini ilçemizde yetiştirmek istiyoruz" dedi. Ziyarette konuşan Başkan Öztürk; "Geçen sene Gaziantep'te yapılan bu sene ise İstanbul'da yapılan TEKNOFEST' e katılan Fatih İmam Hatip Ortaokulu bizleri mutlu etti. Okul müdürümüze, ilgili öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda TEKNOFEST' in Kayseri'de yapılmasını istiyoruz. 1.4 milyon nüfuslu Kayseri'ye bunun yakışacağı kanaatindeyim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakanlığımızdan ve Selçuk Bayraktar kardeşimden bunu arzu ediyorum. İlimizde 16 ilçe bulunmakta. 16 ilçe içerisinde Fatih İmam Hatip Ortaokulu'nun finallere kalması bizleri gururlandırdı. Öğrencilerimizi alınlarından öpüyorum. Biz madden ve manen onların yanındayız. Yeter ki çocuklarımız üretken olsun. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, ülkemiz nereden nereye geldi. Toplu iğne bile üretemeyen bir ülkeden, insansız hava araçları üreten bir ülke durumuna geldik. İnşallah çocuklarımız Selçuk Bayraktar abilerini örnek alarak güzel projelere imza atacaklar" diye konuştu.

Fatih İmam Hatip Ortaokulu Kadir Çamdal' da konuşmasında; "İki yıldır TEKNOFEST' e katılarak hem okulumuzu ve hem de ilçemizi temsil ettik. Yarışmaya katılan öğrencilerimize refakat edecek öğrencilerimiz için araç tahsis ederek onların yanında oldunuz. Sizlere de ne kadar teşekkür etsek azdır. İnşallah önümüzdeki yıl daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz. Sizlerin de, her zamanki gibi, desteklerinin devam etmesini arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Başkan Öztürk'ten üretken gençlere destek sözü
Başkan Öztürk'ten üretken gençlere destek sözü
Başkan Öztürk'ten üretken gençlere destek sözü

Esat Öztürk, İmam Hatip, İstanbul, Fatih, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Öztürk'ten üretken gençlere destek sözü - Son Dakika


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