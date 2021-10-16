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Başkan Zolan: "Kitapların kokusunun alınması dahi bizim için bir kazançtır" - Son Dakika

Başkan Zolan: "Kitapların kokusunun alınması dahi bizim için bir kazançtır"

16.10.2021 17:27
Başkan Zolan:

Başkan Zolan: "Kitapların kokusunun alınması dahi bizim için bir kazançtır" 4. Kitap Fuarı yoğun bir katılımla devam ediyor Başkan Zolan kitap fuarını ziyaret etti Denizli'de 4'üncüsü düzenlenen kitap fuarı yoğun katılım ile sürüyor.

Başkan Zolan: "Kitapların kokusunun alınması dahi bizim için bir kazançtır"

4. Kitap Fuarı yoğun bir katılımla devam ediyor

Başkan Zolan kitap fuarını ziyaret etti

DENİZLİ - Denizli'de 4'üncüsü düzenlenen kitap fuarı yoğun katılım ile sürüyor. Fuar alanını ziyaret eden Başkan Zolan, "Ömrümüzde bir hayat var ve kitap sayesinde onlarca hayatı okuyabiliriz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi nedeniyle geçen sene yapamadığı ve bu yıl dördüncüsünü düzenlendiği kitap fuarı onlarca vatandaşın ve yazarların katılımıyla yoğun bir şekilde sürüyor. Her gün başarılı ve farklı yazarların imza günleri ile söyleşi düzenlediği fuarı Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan gelerek ziyaret etti. Ege'nin en büyük kitap fuarında açıklamalarda bulunan Başkan Zolan, katılımın beklenenden daha çok olduğunu ve insanların kitap sayesinde ufkunun açıldığını belirterek, "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak başlattığımız kitap fuarımızı pandemi nedeniyle geçen yıl yapamamıştık. Ama kontrol altına alınarak aşıların yapılmasıyla beraber çocuklarımızın, gençlerimizin, vatandaşlarımızın, kitapseverlerin ve okuyan insanlarımızın daha uzak kalmasına gönlümüz razı olmadı ve 4'üncüsünü inşallah başlattık. Fuar güzel bir şekilde devam ediyor. Denizli'de bunu arzu etmiş, yoğun bir katılım var. Burada yine de pandemi nedeniyle gerekli maske, mesafe ve stant kuruluşunun arasındaki noktaları da dikkat edildi. Girişte ki kontrolleri de yaparak fuarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Kitapların kokusunun alınması dahi bizim için bir kazançtır"

Kitap sayesinde onlarca hayatın okunabileceğini belirten Başkan Zolan, "Tabi ki de kitap insanımızın en yakın dostudur. Kitap aslında yılların birikimini, becerisini, güzelliğini ve her türlü özelliği taşıyarak bizlerin çok rahat bir şekilde o birikimini almasını sağlar. Aynı zamanda başka hayatları okuyarak onları yaşamamızı sağlar. Ömrümüzde bir hayat var ve kitap sayesinde onlarca hayatı okuyabiliriz. Kitap tartışmasız çok çok faydalı olan ve gençlerimize çocuklarımıza ulaştırmamız gereken bir husus. Fuarda kitap alınmasa veya okunmasa bile bu kitapların görülmesi, kokusunun alınması dahi bizim için bir kazançtır. Ama Denizli'miz özlemiş, hasret kalmış ve yoğun bir talep var. Satışlar çok üst seviyede ve iyi ki bu fuarı başlatmışız" ifadelerini kullandı.

"İmza günlerinde kuyruklar oluştuğunu gördük"

Her gün farklı yazarların fuara gelerek imza ve söyleşi düzenlediğini ifade eden Başkan Zolan, "Burada sadece kitap değil yazarlarımızın imza günü var. İmza günlerinde kuyruklar oluştuğunu gördük. Dışarıda başka bir alanda sıkıntı oluşmaması için imza günlerini ayarlıyoruz. Ayrıca yazarlarımızla 1000 kişilik katılımla olan dışarıda bile insanların kaldığı söyleşiler yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Zolan: Kitapların kokusunun alınması dahi bizim için bir kazançtır
Başkan Zolan: Kitapların kokusunun alınması dahi bizim için bir kazançtır
Başkan Zolan: Kitapların kokusunun alınması dahi bizim için bir kazançtır
Başkan Zolan: Kitapların kokusunun alınması dahi bizim için bir kazançtır

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli, Kitap, Fuar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Zolan: 'Kitapların kokusunun alınması dahi bizim için bir kazançtır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Zolan: "Kitapların kokusunun alınması dahi bizim için bir kazançtır" - Son Dakika
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