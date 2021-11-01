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Batman'da milli eğitim çalıştayı yapıldı - Son Dakika

Batman'da milli eğitim çalıştayı yapıldı

01.11.2021 17:29

Batman'da milli eğitim çalıştayı yapıldı Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 3 gün sürecek okul öncesi eğitimde mevcut durum ve geliştirilmeye açık alanlar çalıştayı başladı.

Batman'da milli eğitim çalıştayı yapıldı

BATMAN - Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 3 gün sürecek okul öncesi eğitimde mevcut durum ve geliştirilmeye açık alanlar çalıştayı başladı.

15 Temmuz Şehitleri Anaokulunda gerçekleştirilen çalıştayda Batman Valisi Hulusi Şahin ve Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekti. Batman'ın okul öncesi okullaşma oranında Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğunu belirten Vali Hulusi Şahin, "Okul öncesi eğitim çalışmalarımızı hem valilik imkanları hem belediye imkanları ile yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bugün gittiğimiz mahallelerde görüştüğümüz mahalle halkıyla onların taleplerini aldığımızda karşımıza ilk taleplerden biri de ana sınıfı ya da anaokulu talebi oluyor özellikle annelerimize mikrofon verdiğimizde annelerimiz çocukları için ana sınıfı anaokulu istiyorlar yani önemli bir zihniyet devrimi de o dönem başarılmış. Bina yapabilirsiniz içinde teftiş edebilirsiniz ama aileleri okul öncesi eğitime ikna etmekte çok önemli bir çalışmadır. Bunu başaramazsanız yaptıklarınız boşa gider. Bu da burada başarılmış şu an itibari ile Batman okul öncesi eğitime inanmış ve bunun için çocuklarını hevesle göndermeye hazır. Bir nüfus var bizim en büyük zenginliğimiz bu. Bugün geldiğimiz noktada yüzde 94 rakamı yüzde yüzlere doğru taşımak birinci hedefimiz. Artık 3 yaşlarda da büyük sıçramalar yapma hedefindeyiz. Bunun bize bir başka getirisi de çocuklarımızın ilk altı yıldaki zihinsel gelişimine katkı sağlamasının ortasındaki ikinci büyük bir katkısı var, o da şu kadınlarımızı ekonomik hayata çok daha sağlam bir şekilde katacağız. Çünkü çocuklarını bırakabilecekleri bir devlet kurumu olduğu zaman kadınlarımız ekonomik hayata daha rahat adapte olabiliyorlar. Bu hususta da çalışmalarımız da hem valilik imkanları hem belediye imkanları ile yoğun bir şekilde sürecektir" dedi.

Okul öncesi eğitimle ilgili konuşan Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran 1- 3 Aralık tarihleri arasında 20. şuralarını gerçekleştireceklerini söyledi. Kurtaran, "20. şuramızın da konusu bir nevi okul öncesi eğitimde fırsat eşitliği. Üst başlığı altında temel eğitimde fırsat eşitliği öğretmen niteliğinin geliştirilmesi mesleki eğitimdeki çalışmalar yani mesleki eğitimin geliştirilmesi ve öğretmen niteliğinin artırılması öğretmen başarısının artırılması şeklindeki konular olacak. Tabii burada temel eğitimle ilgili başlıkta okul öncesi konusu tartışılacak ve en çokta bunun üzerinde durulacak" diye konuştu.

Batman'da milli eğitim çalıştayı yapıldı
Batman'da milli eğitim çalıştayı yapıldı
Batman'da milli eğitim çalıştayı yapıldı
Batman'da milli eğitim çalıştayı yapıldı

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Kurtaran, Batman, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Batman'da milli eğitim çalıştayı yapıldı - Son Dakika


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