Belediye konservatuarında güz dönemi kayıtları başladı - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten belediye konservatuarında güz dönemi kayıtları başladı.

Yaz döneminde yine binlerce öğrenciye çeşitli dallarda eğitim verilen konservatuarın yeni dönem kayıtlarıyla ilgili bilgi veren yetkililer, her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok alanda kurslar açtıklarını belirterek, ücretsiz olan bu kurslara 12 yaş üstündeki tüm sanatseverleri davet etti. Yetkililer ayrıca, kayıt için başvurunun Yenimahalle'de bulunan Abdulhamid Han Gençlik ve Kültür Evine yapılacağını da vurguladı. Bağlama, gitar, piyano, keman, ney, türk halk müziği korosu, resim, tiyatro gibi kurslar yer alacak. - ADIYAMAN