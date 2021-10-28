Bodrum'da Cumhuriyet coşkusu Moğollar ile başladı - Son Dakika

Cumhuriyetin ilan edilişinin 98. yılına özel 3 gün sürecek bir program hazırlayan Bodrum Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına başladı. Programın ilk gününde Moğollar, müzikseverlere unutulmaz bir Cumhuriyet gecesi yaşattı. Ersin Show'un da sahne aldığı programa Bodrumluların ilgisi büyüktü.

Bodrum Kaymakamlığı desteği ile Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Cumhuriyet Bayramı Konserleri Moğollar'ın muhteşem sahne performansı ile başladı. Ağustos ayında Bodrumlularla buluşmayı hedeflediklerini ancak yaşanan yangınlardan dolayı bunun gerçekleşmediğini söyleyen Moğollar'ın kurucularından Cahit Berkay, "Öncelikle herkese geçmiş olsun diliyoruz, hepimizin içi yandı. Ahmet Başkan'ın yangınlarla mücadelede gösterdiği çabayı da hepimiz televizyondan izledik. Ayrıca bugün çok anlamlı bir zamanda konserimizi gerçekleştirdiği için Sayın Başkana ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Sizlerle buluşmak çok güzel, ilk günkü sahne heyecanımız neyse şimdi de öyle" diye konuştu.

"Emanetine Sahip Çıkacağız"

Kutlama programının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuşmasında, "Atamız; bundan tam 98 yıl önce, silah arkadaşları ile beraber Cumhuriyet'i tam 98 yıl önce, 29 Ekim'de ilan etti. 29 Ekim 1923'e kadar çok büyük bir mücadele verdi. Daha 40'lı yaşlarında iken yaşamına ne büyük bir mücadele sığdırmış. Atamızın yaşamını düşünün, ortaya koyduğu ilke ve inkılapları düşünün, silah arkadaşlarıyla beraber, Türk Milleti ile beraber yedi düvele karşı verdiği mücadeleyi düşünün. Onun hep aklında Türk Milleti vardı. Kendisini hiç düşünmedi, geleceği düşündü, devrimleri ile Türk Gençliğini düşündü. Bizler 98 yıl sonra bu aşamadaysak; bunu ülke olarak Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Bunun bilincinde olarak, emanetine sahip çıkacağız. Gece gündüz çalışarak, ülkemizi bulunduğu durumdan kurtarmak ve en önemlisi Cumhuriyet'i 100. yılında demokrasi ile taçlandırmak şu anki misyonumuzdur. Cumhuriyet; özgürlüktür, demokrasidir, barıştır, Atatürk ilke ve inkılaplarıdır, devrimleridir. Sizlerin gözünde bu azmi görüyor olmaktan çok mutluyum, bu sebeple sizlere layık olmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğim. Bu sene 29 Ekim kutlamalarını bir güne sığdırmadık. 27 Ekim, yani bugünden başlayarak büyük bir coşkuyla günlerce kutlayalım istedik. Çünkü daha çok Cumhuriyet'e, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ihtiyacımız var." dedi. - MUĞLA