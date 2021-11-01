Üye Girişi
Bodrum'da Güz Panayırı gerçekleştirildi - Son Dakika

Bodrum'da Güz Panayırı gerçekleştirildi

01.11.2021 19:13
Bodrum'da Güz Panayırı gerçekleştirildi

Bodrum'da Güz Panayırı gerçekleştirildi Panayıra katılanlar organik yiyecekler, farklı sanatsal ürünler ve daha birçok ürünü satın alma fırsatı buldu Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Güz Panayırı'nda Bodrumlular gastronomi, müzik ve sanat dolu bir gün geçirdi.

Bodrum'da Güz Panayırı gerçekleştirildi

Panayıra katılanlar organik yiyecekler, farklı sanatsal ürünler ve daha birçok ürünü satın alma fırsatı buldu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Güz Panayırı'nda Bodrumlular gastronomi, müzik ve sanat dolu bir gün geçirdi.

Ünlü sanatçı Zeynep Casalini ve Özgehan Şahin tarafından, Bodrum'un farklı yönlerini, insanlarını, güzelliklerini farklı etkinliklerle tanıtmak amacıyla ortaya çıkartılan 'Başka Bir Bodrum' markasının organizasyonunda, Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Ortakent Pazar Yeri'nde düzenlenen Güz Panayırı, gün boyu renkli görüntülere sahne olurken, panayıra katılanlar, organik yiyecekler, farklı sanatsal ürünler ve daha birçok özgün ürünü inceleyerek satın alma fırsatı buldu.

Gün boyu müzik eşliğinde devam eden panayıra katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu tür etkinliklerin Bodrum'da artarak devam etmesi için her türlü desteği vereceklerini belirterek, Bodrum'da tüm pazar yerlerinin haftada bir gün değil, her gün çeşitli etkinliklerle daha canlı yaşam alanlarına kavuşacağını ifade ettiği konuşmasında şunları söyledi:

"Bu tür etkinlikler Bodrum'da yıl boyu sürmeli. Bu pazar yerlerimiz bizim haftada bir gün kullanacağımız yerler değil, Bodrum'da her metrekare çok değerli. Bu nedenle bu pazar yerlerimizi böyle dolduralım. Çok önemli bir çalışma, bunları genişletip, geliştireceğiz."

Başkan Aras, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Ayrıca evde üretime önem vereceğiz. Ev kadınlarının ürettiklerini değerlendirmelerini sağlayacağız. Aynı zamanda organik üretime, yeşile, doğaya, çevreye saygıyı da buralarda tekrar gündeme getireceğiz. Bodrum hepimizin. Herkes sahip çıkmak zorunda ve görüyorum ki sizler çok iyi sahip çıkıyorsunuz."

Aileleriyle birlikte panayıra katılan çocuklarda çeşitli atölyeler ile farklı çalışmalara katıldı. Sabah saatlerinde başlayan panayır akşam saatlerine kadar binlerce kişinin katılımıyla sona erdi.

Gastronomi, Bodrum, Muğla, Müzik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bodrum'da Güz Panayırı gerçekleştirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti 18:55 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti CHP Bayraklı ilçe yönetiminden 10 kişi istifasını verdi 18:48 CHP Bayraklı ilçe yönetiminden 10 kişi istifasını verdi Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor 18:36 Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor
Kılıçdaroğlu, arka arkaya gelen zamlar sonrası hükümete sitem ettş: Herkes suçlu, bunlar ak kaşık! 18:26 Kılıçdaroğlu, arka arkaya gelen zamlar sonrası hükümete sitem ettş: Herkes suçlu, bunlar ak kaşık! 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi 18:08 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti 17:29 Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti
Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak 17:11 Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam geliyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı 16:49 Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam geliyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı

Son Dakika Haberleri
18:54 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti
18:48 CHP Bayraklı ilçe yönetiminden 10 kişi istifasını verdi
18:47 Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzadı
18:35 Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor
18:30 "Çiftlik Bank" davası sanığı Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için işlemler başlatıldı
18:28 Asistan hekimlerin 36 saat çalıştığını belirten Bakan Koca, hiç vakit kaybetmeden yeni talimatları yolladı
18:27 Bizim Çocuklar için yolun sonu! Yusuf Yazıcı satış listesine girdi
18:25 Kılıçdaroğlu, arka arkaya gelen zamlar sonrası hükümete sitem ettş: Herkes suçlu, bunlar ak kaşık!
18:10 Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya girdi
18:09 Şampiyonlar Ligi maçı öncesi büyük kayıp! Vida da maça götürülmedi
Otomobilde tabancayla vurulmuş olarak bulunan gencin telefonunda savaş oyunu açık kalmış Otomobilde tabancayla vurulmuş olarak bulunan gencin telefonunda savaş oyunu açık kalmış         
18:57
Rasim Ozan Kütahyalı tarzını bozmuyor! Bir dakika içinde ne kadar skandal ifade varsa hepsini kullandı Rasim Ozan Kütahyalı tarzını bozmuyor! Bir dakika içinde ne kadar skandal ifade varsa hepsini kullandı         
18:51
Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzadı Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzadı         
18:47
Bizim Çocuklar için yolun sonu! Yusuf Yazıcı satış listesine girdi Bizim Çocuklar için yolun sonu! Yusuf Yazıcı satış listesine girdi         
18:27
Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya girdi Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya girdi         
18:11
Aydın'da intihar ettiği sanılan kişiyi arkadaşı ağaca asmış Aydın'da intihar ettiği sanılan kişiyi arkadaşı ağaca asmış         
17:44
Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum         
17:17
Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı         
17:07
Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler         
16:36
Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti         
15:52
Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor         
14:59
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 19:19:09. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da Güz Panayırı gerçekleştirildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement