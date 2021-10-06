Bodrum sahilleri doldu taştı - Son Dakika

Türkiye'nin doğu kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Bodrum'da yerli ve yabancı turistler denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Türkiye'nin bazı bölgelerinde soğuk hava ve kar yağış etkili olurken, Bodrum'da hava sıcaklığı 32 dereceye kadar ulaştı. Sıcak havayı gören yerli ve yabancı turistler denizin güneşin ve kumun tadını doyasıya çıkardı. Turistler özellikle Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Bazı turistler, Bodrum'a ilk kez geldiklerini ve Ekim ayında denize girmenin ayrı bir güzelliği olduğunu ifade etti. - MUĞLA