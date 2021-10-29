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Bozüyük'te 'Atatürk' konulu fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

Bozüyük'te 'Atatürk' konulu fotoğraf sergisi açıldı

29.10.2021 10:13
Bozüyük'te 'Atatürk' konulu fotoğraf sergisi açıldı

Bilecek'in Bozüyük ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında "Atatürk" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Bilecek'in Bozüyük ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında "Atatürk" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Bozüyük'te özel bir tarafından Sarar AVM'de hazırlanan serginin açılış törenine Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Bkm. Yzb. Hamdi Ferhat İnanç, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Bükme, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar, Bozüyük TSO Başkanı Buğra Levent, Okul Müdürü Ömer Boğaz, şehit yakınları ve gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Serginin açılış kurdelesini kesen Kaymakam Öztürk ve beraberindekiler sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi, eserler hakkında bilgi aldı. Lise öğrencilerinin gösterilerinin yer aldığı törende öğrencilerin gösterileri ilgi ve beğeni ile izlendi. - BİLECİK

Bozüyük'te 'Atatürk' konulu fotoğraf sergisi açıldı
Bozüyük'te 'Atatürk' konulu fotoğraf sergisi açıldı
Bozüyük'te 'Atatürk' konulu fotoğraf sergisi açıldı
Bozüyük'te 'Atatürk' konulu fotoğraf sergisi açıldı
Bozüyük'te 'Atatürk' konulu fotoğraf sergisi açıldı
Bozüyük'te 'Atatürk' konulu fotoğraf sergisi açıldı
Bozüyük'te 'Atatürk' konulu fotoğraf sergisi açıldı

Cumhuriyet, Hisarcık, Bozüyük, Sarar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bozüyük'te 'Atatürk' konulu fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bozüyük'te 'Atatürk' konulu fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
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