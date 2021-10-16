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Bursalı gazetecinin ilk kitabı ' Sopot ' yayınlandı - Son Dakika

Bursalı gazetecinin ilk kitabı ' Sopot ' yayınlandı

16.10.2021 13:27
Bursalı gazetecinin ilk kitabı ' Sopot ' yayınlandı

Gazeteci, yazar Vedat Yücebaş'ın, 1944'lü yıllarda Makedonya'da yaşanmış gerçek bir hikayeyi kaleme aldığı ilk kitabı Sopot-Kurşun Erkek İçindir, Majör Yayınları'ndan çıktı.

Gazeteci, yazar Vedat Yücebaş'ın, 1944'lü yıllarda Makedonya'da yaşanmış gerçek bir hikayeyi kaleme aldığı ilk kitabı Sopot-Kurşun Erkek İçindir, Majör Yayınları'ndan çıktı.

Vedat Yücebaş, anlatı türünde Türkçe ve Arnavutça olmak üzere iki yönlü basılan kitabın Balkan coğrafyasındaki binlerce hikayeden sadece birini anlattığını belirterek, Sopot köyünde yapılan zulmü dedesi Seydi ve amcası Hüseyin Seydiu'nun yaşam hikayeleri üzerinden aktardığını dile getirdi.

Hem Balkan ülkelerinde hem de Türkiye'ye göç eden pek çok aile için acıların hala aynı oranda taze olduğunu anlatan ve kitabın içeriği hakkında bilgi veren yazar Yücebaş, "Sopot bir yaşam hikayesi gibi durabilir ama aslında amcam ve dedemin hikayeleri üzerinden, Müslümanların Avrupa'nın göbeğinde yaşadığı zulmü aktardım. Çanakkale'de olduğu gibi Balkan coğrafyasında da özellikle Müslümanların yoğun yaşadığı bölgede nereyi kazsanız, bir cenaze ile karşılaşmanız mümkün. Hala toplu mezarlar ortaya çıkıyor. Dedem ve amcam da sırf Müslüman olduğu için yakınlarınca ölüme götürülen milyonlarca şehitten sadece ikisi. Okuyucular, yıllarca yüreğimize gömdüğümüz bu gerçek hikayeyi; eşini ve evladını kaybeden babaannem, babasını ve abisini kaybeden babam ve de yıllar sonra tarihe not düşmek adına kaleme almaya karar veren benim anlatımımla üç kuşağın tanıklığında okuyacaklar," dedi.

64 yıl sonra son görev

Yücebaş, yaşanan acılardan sonra Bursa'ya göç etmeye karar veren babaannesinin eşi ve oğlunun yerini bilmediği için mezarı başında hiç dua edemediğini anlatırken, Sopot şehitlerinin cenazelerinin 2008'de bulunarak bir şehitlik oluşturulduğuna dikkat çekti. Babasının tam 64 yıl sonra hiç görmediği babası ve ağabeyi için son görevini yerine getirebildiğini kendisinin de gazeteci olarak şehitliği ziyaret etme fırsatı bulduğunu ifade eden Vedat Yücebaş, en büyük isteğinin senaryosu hazır olan Sopot'un hikayesinin bir belgesel ile de hayat bulması olduğunu açıkladı.

Vedat Yücebaş Hakkında;

1971 yılında Bursa'da doğdu. 1990 yılında başladığı gazetecilik mesleğini Bursa Hakimiyet, Bursa Haber ve Anadolu Ajansı 'nda sürdürdü ve emekli oldu. Halen www.haberindogrusu.com ve Hürriyet'in Bursa eki için köşe yazıları kaleme alıyor. Evli ve 2 erkek çocuğu var. - BURSA

Bursalı gazetecinin ilk kitabı ' Sopot ' yayınlandı
Bursalı gazetecinin ilk kitabı ' Sopot ' yayınlandı

Makedonya, Türkiye, Bursa, GÖÇ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursalı gazetecinin ilk kitabı ' Sopot ' yayınlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursalı gazetecinin ilk kitabı ' Sopot ' yayınlandı - Son Dakika
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