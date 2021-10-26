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Çıntar mantarı avcıları iş başında - Son Dakika

Çıntar mantarı avcıları iş başında

26.10.2021 21:39

Çıntar mantarı avcıları iş başında Denizli'nin Çameli ilçesinde ormanlık alanlarda yağmur yağışıyla birlikte çıntar mantarı da çıkmaya başladı.

Çıntar mantarı avcıları iş başında

DENİZLİ - Denizli'nin Çameli ilçesinde ormanlık alanlarda yağmur yağışıyla birlikte çıntar mantarı da çıkmaya başladı. Mahalle sakinleri ormanlık alanda hem doğa yürüyüşü yapıyor, hem de yemek için çıntar mantarı topluyor.

Denizli'de yağan yağmurla birlikte ormanlık alanlarda kendiliğinden çıkan çıntar mantarı da görülmeye başlandı. Çameli ilçesinde yaşayan mahalle sakinleri de ormanlık alanda hem doğa yürüyüşü yapıyor hem de yemek için çıntar mantarı topluyor.

İlçeye bağlı Kapız Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yıllardır çıntar mantarı toplayan elektrik mühendisi 66 yaşındaki Ali Erikan, "Her yıl bu mevsimde bunu takip eden, bir iki ay içerisinde havalarda bir yağış olur ertesi gün güneş doğarsa büyük bir ümitle çıntar toplamaya çıkıyoruz. Bundan çok zevk alıyoruz. Bu günde kısmetimizde varmış, yarım poşete yakın topladık. Tabi bu daha başlangıç. Ümitliyiz gayet güzel. Sezona iyi başladık Allah a şükür. Çıntar bizim bu yörelerin en meşhur ürünlerinden birisi. Halkımız çok seviyor. Severek tüketiyoruz. Aynı zamanda besleyici anlamda özellikle demir, acısından çok zengin bir bitki diyeyim. Suni mantara asla benzemiyor. Tat olarak ta çok güzel. Burada değişik şekillerde tüketiliyor. Normal yumurta ile kavurmadan tutunda böreğine kadar mısır ekmeğiyle birlikte böreğine kadar çok güzel şeyler yapılıyor. Çok mutluyum" dedi.

Çıntar mantarı avcıları iş başında
Çıntar mantarı avcıları iş başında
Çıntar mantarı avcıları iş başında
Çıntar mantarı avcıları iş başında

Denizli, Çameli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çıntar mantarı avcıları iş başında - Son Dakika


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