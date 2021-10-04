Üye Girişi
Çorum Belediyesi Millet Kıraathanesi açıldı - Son Dakika

Çorum Belediyesi Millet Kıraathanesi açıldı

04.10.2021 21:00

- Çorum Belediyesi Millet Kıraathanesi açıldı Belediye Başkanı Dr. Halil ibrahim Aşgın; "Geleceğimizin teminatı olan cumhurbaşkanımızın 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine beraber yürüyeceğimiz yavrularımızı burada yetiştireceğiz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Çorum...

- Çorum Belediyesi Millet Kıraathanesi açıldı

Belediye Başkanı Dr. Halil ibrahim Aşgın;

"Geleceğimizin teminatı olan cumhurbaşkanımızın 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine beraber yürüyeceğimiz yavrularımızı burada yetiştireceğiz"

ÇORUM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Çorum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan millet kıraathaneleri'nin ilki Şehitler parkı içerisinde hizmete açıldı.

Millet Kıraathanesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projesi olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum'da 3 tane millet kıraathanesi açacaklarını söyledi.

İlkini kentin köklü mahallelerinden Kale mahallesinde hizmete açtıklarını dile getiren Başkan Aşgın, "Bu mahalledeki yavrularımıza, çocuklarımıza hizmet etmek üzere millet kıraathanemizin ilkini burada açıyoruz. Yavrularımız burada sosyalleşecekler, belediye olarak her türlü desteği çocuklarımıza vereceğiz. Geleceğimizin teminatı olan, cumhurbaşkanımızın 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine beraber yürüyeceğimiz yavrularımızı burada yetiştireceğiz. İkincisini Hıdırlık'ta açacağız. İlime, bilime, gençlerimize verdiğimiz önemi göstermesi açısından üçüncüsünü ve en büyüğünü Kültür ve Turizm Bakanlığımızla beraber Kadeş Barış meydanında açacağız. Şuan alt yapı çalışmaları tamamlandı. Dünyanın merkezine ilmi koyacağız. Gençleri koyacağız. Millet kıraathanemiz başta olmak üzere büyük bir aşk ve heyecanla yaptığımız tüm hizmetler halkımıza hayırlı olsun. Durmak yok. Fitneciler, fesatçılar çatlasın. Sağda solda dedikodu peşinde olanlar çatlasın. Onları çatlatacağız. Ama hizmetlerimize aşkla, muhabbetle bütün mahallerimizde adalet ve hakkaniyet duygusu içerisinde el ele, gönül gönüle vererek ayrım gözetmeksizin sadece önümüze hakkın rızası ve halkın duasını koyarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Göreve gelmeden önce biz sağa sola bakmadan, dedikoduya, fitneye, fesata, ahlaksızlık yapanların ahlaksızlığına bakmadan hedefe kilitlenerek sadece Allah rızası ve halkın duası için çalışacaklarını ifade ettiklerinin altını çizen Başkan Aşgın, "Ne söz verdiysek bunları birbir yerine getireceğiz demiştik. Bunları tek tek yerine getiriyoruz. 2.5 yıl içerisinde hizmet süremizin yarısını tamamlarken vaad ettiklerimizin yüzde 70'ini tamamlamayı, hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı Allah bize nasip etti. Geri kalan yüzde 30'u da tamamlayacağız. Ama yetmez, bu millete olan aşkımız, bu millete olan sevdamız, şehre olan tutkumuz vaad etmeye gerek yok nerde darda kalan varsa, nerde zorda kalan varsa onların yanında olmaya, kimsesizlerin kimseyi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ilk olan, Türkiye'de başka örneği bulunmayan Gençlik Obası'nın da tamamladığını kaydeden Aşgın, 13 Ekim'de Gençlik Obası'nın açılışını yapacaklarını sözlerine ekledi.

Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı ise, "Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'den Atatürk'e kadar ilimin, bilimin yüceliği hepimizin hafızasında. Cumhuriyetimiz bilim üzerine kurulmuştur. İlerlemenin yolu bilimdir, okumaktır. Okumak gelişmektir. Özgürlüktür. Aydınlanmaktır. Araştırmaktır. Okumak insan olmanın, uygarlaşmanın medenileşmenin baş şartıdır. Şehitler parkı'nda hayata geçirilen bir proje bu. Bu vatanı, milleti, bu kutsal al bayrağı burada bu güzel hizmetlerle birlikte yaşıyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz. Hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun" diye konuştu.

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu da, dünyanın en modern mekanları inşa edilse de, en güzel şehirleri oluşturulsada bu mekanları ve şehirleri imar ve mamur edeceklerin olanların içerisinde yaşayan insanlar olduğunu belirtti.

Çorum'da da güzel eserler inşaa edildiğini ve inşaa edilmeye de devam edeceğini anlatan Kavuncu, "2008 yılında dünyada baş gösteren ekonomik krize rağmen, sonrasında korona virüs salgınına rağmen gerek Çorum'da gerek ülke genelinde yatırımlar devam ediyor. Yeter ki şehitlerimizin aziz hatıralarına layık bir şekilde birbirimizi muhafaza edelim. Birlik ve beraberliğimize sahip çıkalım. Gelişme, kalkınma, büyüme huzur ve barış ortamlarında olur. Türkiye'de herkeze, herşeye rağmen her gün yeni bir yatırıma imza atılıyor. Hedefi olmayan hiçbir gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Bir hedef koymamız gerekiyor. Türkiye'nin hedefleri büyük. 2053, 2071 diyoruz."dedi.

Z kuşağı söylemlerine katılmadığını dile getiren milletvekili Kavuncu, "Onlar Z kuşağı değil. Onlar bizim çocuklarımız. Birilerinin ithal isimlendirmesiyle ortaya çıkmış insanlar değiller. O çocuklar geçtiğimiz günlerde dünyada sadece 4 ülkede olan, 6 ton ağırlığında 24 saat havada kalabilen 1.5 ton mühimmat taşıyabilen SİHA'yı ürettiler. Ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlık taçlandırılamaz. Biz gençlerimize güveniyoruz. Ne yapsak onlar için azdır. Bu eserde inşallah onların aydınlanmalarına, kendilerini geliştirmelerine büyük katkı sağlayacak"

Konuşmaların ardından protokol üyeleri törene katılan öğrencilerle birlikte Millet Kıraathanesi'nin açılışı kurdelisini kesti.

Çorum Belediyesi Millet Kıraathanesi açıldı
Çorum Belediyesi Millet Kıraathanesi açıldı
Çorum Belediyesi Millet Kıraathanesi açıldı
Çorum Belediyesi Millet Kıraathanesi açıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Halil İbrahim Aşgın, cumhurbaşkanı, Çorum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çorum Belediyesi Millet Kıraathanesi açıldı - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 4 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 248 kişi vefat etti, 28 bin 810 yeni vaka tespit edildi 20:32 Son Dakika: Türkiye'de 4 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 248 kişi vefat etti, 28 bin 810 yeni vaka tespit edildi Instagram, Facebook ve WhatsApp'a neden girilemiyor? Bakanlık nedenini paylaştı 20:17 Instagram, Facebook ve WhatsApp'a neden girilemiyor? Bakanlık nedenini paylaştı Her taraf kan oldu! Klozetten çıkan yılan, genç adamın cinsel organını ısırdı 19:53 Her taraf kan oldu! Klozetten çıkan yılan, genç adamın cinsel organını ısırdı
Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını 19:25 Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını "halka hizmet" olarak paylaşması tepki topladı Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü 18:57 Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü Aleyna'nın sır ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Ölmeden önce şüpheliyi şikayet etmiş 17:59 Aleyna'nın sır ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Ölmeden önce şüpheliyi şikayet etmiş
Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek 15:57 Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti 15:29 Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
19:05 Son dakika! Facebook çöktü mü?
19:00 Son dakika! Instagram çöktü mü
18:56 Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü
18:41 Pencere önünde telefonla oynayan çocuk, 11. kattan düşerek yaşamını yitirdi
18:38 Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor
18:36 Trafikte korkutan dakikalar! Hareket halindeki iki araca tutunarak seyahat etmeye çalıştılar
18:33 Eşini babasının evinde öldüren cani koca daha önce "Ya benimsin ya kara toprağın" demiş
18:26 Eskişehir'de uygulanan aşısız öğrenci velileri ve üniversiteliler için negatif PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
17:58 Silahlı saldırıda yaralanan bekçi Fırat Doğan, yeni doğan çocuğunu kucağına alamadan hayatını kaybetti
17:48 Elektrik direğine tuvaletini yapan genç yaşamını yitirdi! Akıma kapıldığı düşünülüyor
Twitter'dan çöken Instagram, Facebook ve WhatsApp'a gönderme: Herkese merhaba Twitter'dan çöken Instagram, Facebook ve WhatsApp'a gönderme: Herkese merhaba         
20:55
Dünyada bir ilk! Hızlı aşılama yapan İsrail, 3. dozu zorunlu hale getirdi Dünyada bir ilk! Hızlı aşılama yapan İsrail, 3. dozu zorunlu hale getirdi         
20:25
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim         
20:08
ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları         
19:26
TOGG CEO'su Karakaş, yerli araçta en net tarihi verdi: Gelecek senenin sonunda seri üretime başlarız TOGG CEO'su Karakaş, yerli araçta en net tarihi verdi: Gelecek senenin sonunda seri üretime başlarız         
19:06
Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor         
18:38
6 yaşındaki küçük kızı istismar edip öldüren katilin cesedi, tren raylarında bulundu 6 yaşındaki küçük kızı istismar edip öldüren katilin cesedi, tren raylarında bulundu         
16:01
Yetkililerden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düşen parçalara fileli önlem Yetkililerden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düşen parçalara fileli önlem         
15:49
3 günlük kocasının intihar ettiğini iddia eden kadın, tutuklandı 3 günlük kocasının intihar ettiğini iddia eden kadın, tutuklandı         
15:06
Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu         
15:05
Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu         
14:54
Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı         
14:35
Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor         
14:29
Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı         
12:25
Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor         
12:06
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor         
10:45
MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 21:07:14. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum Belediyesi Millet Kıraathanesi açıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement