Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabulü etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabulü etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı Huber Köşkü'nde kabul etti.

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