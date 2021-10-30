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Cumhuriyet Bayramı'nı Van Gölü'nün derinliklerinde kutladılar - Son Dakika

Cumhuriyet Bayramı'nı Van Gölü'nün derinliklerinde kutladılar

30.10.2021 00:58
Cumhuriyet Bayramı'nı Van Gölü'nün derinliklerinde kutladılar

Bitlis Anadolu Su Altı Araştırma ve Sporları Derneği (ASAD) üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Van Gölü'nün derinliklerine dalış yaparak kutladı.

Bitlis Anadolu Su Altı Araştırma ve Sporları Derneği (ASAD) üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Van Gölü'nün derinliklerine dalış yaparak kutladı.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla soğuk havaya rağmen buz gibi suya dalış yapan ASAD üyeleri, gölün metrelerce altında bayrak açarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. "Böylesi önemli bir günü evimizde oturarak kutlayamazdık" diyen ASAD Başkanı Mehmet Salih Aygün, "Cumhuriyet, bağımsızlık ve özgürlük kapsamında Türk milletinin yaşamında önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Cumhuriyet, bireyi kölelikten, kula kulluktan yurttaş konumuna yükselten bir aydınlanma devrimidir. 29 Ekim; bir doğuşun, bir devrimin yıl dönümüdür. Cumhuriyet bizden fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmemizi ister. Atatürk, gençlere hitap ederken; 'Cumhuriyeti biz kurduk onu yaşatacak olanlar sizlersiniz' diyerek, gençlerimize verdiği önemden dolayı gençlerimizin Cumhuriyete sahip çıkmasını istemiştir. Bizlerde bayramı kutlamak için kendimizi Van Gölü'nün serin sularına bıraktık. Dernek üyelerimiz Arkeolog Öğretim Görevlisi V. Evren Belli ve İshak Geylani ile Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümünü Van Gölü'nün derinliklerinde kutladık. Atatürk'ün mavi gözlerini ve al bayrağımızı Van Gölü'nün mavisiyle buluşturduk" dedi.

Dernek olarak kuruluş aşamasını tamamlayıp faaliyetlere başladıklarını belirten Aygün, "Üç tarafı denizlerle çevrili, iç suları ve doğal güzellikleriyle cennet Anadolu'muzun hakkettiği şekilde tanıtımını yapmak, su sporları, sualtı araştırmaları, su altı müzeleri, insansız deniz araçları, sismik araştırmaları, iklim ve çevre gibi konular üzerine bilimsel çalışmalar yapmak, bölgemiz ve ülkemiz turizmine katkı sunmak amacıyla uzman bir ekiple Anadolu Su Altı Araştırma ve Sporları Derneğini geçtiğimiz günlerde kurduk. Arz ettiğim alanlarda halkımızın hizmetinde olacak, çalışmalarımızı basın yoluyla duyuracağız. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin şanına yakışır şekilde; özgürlüklerimizin ve refah seviyemizin arttığı, başta adalet, demokrasi, ekonomi, eğitim, insan hakları, bilim, sanayi ve teknolojimizin medeni dünyayla rekabet edebildiği yarınlarda yaşamak umuduyla; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor, Cumhuriyet Bayramınızı saygı ve sevgilerimizle kutluyoruz" diye konuştu. - BİTLİS

Mustafa Kemal Atatürk, Münir Karaloğlu, Cumhuriyet, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cumhuriyet Bayramı'nı Van Gölü'nün derinliklerinde kutladılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhuriyet Bayramı'nı Van Gölü'nün derinliklerinde kutladılar - Son Dakika
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