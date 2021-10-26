Didim'de "İkiz kulelerin" izinsiz yapılarında yıkıma başlandı - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde 'ikiz kuleler' olarak bilinen ve daha önce kaçak inşa edildiğinden dolayı mühürleme işlemleri yapılan Maril Otel'de bu kez izinsiz yapıların yıkımına başlandı. Yıkımda zaman zaman gerginlik yaşanırken yıkıma otel dışındaki izinsiz bölümlerden başlanıldı.

Didim'de görkemli bir törenle hizmete açılan Maril Otel, işletme ruhsatının olmaması sebebiyle mühürlenmesinin ardından bu kez izinsiz yapılardan dolayı yıkım işlemine başlandı. Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda otelin bazı kısımlarının kaçak olması sebebiyle Didim Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince mühürleme işlemi yapılmasına rağmen otel faaliyetlerine devam etmiş ve müşteri almayı sürdürmüş yaşanan olaylar gündemi uzun süre meşgul etmişti. Didim Belediyesince yapılan tebligatların ardından ve mahkemece alınan yasal kararların ardından otelin izinsiz yapılan bölümünün yıkımı için Belediye ekipleri otele gelerek çalışmalara başladı.

"Polis bölgede güvenlik tedbiri aldı"

Mahkeme kararının uygulanması için Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri otel ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç de bizzat yıkım sahasında görev aldı. Didim Belediye Başkan yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener'in de yıkım çalışmasını takip ettiği bölgede Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu otel yetkililerine ve otel avukatına bilgilendirme yaparak otelin boşaltılmasını istedi.

Didim Belediyesi Zabıta ekipleri ile Emniyet güçlerinin otel içerisinde ve çevresinde önlem almasının ardından çalışma başlatırken, Otel sahibi Ahmet Orak ise mahkeme kararına rağmen yıkım yapılmasının doğru olmadığını ileri sürdü.

Yıkım çalışmaları ilk olarak otelin açık havuzunun etrafını çeviren cam korkuluk duvarlarından başlanırken, kepçelerle yıkımlar gerçekleştirildi. Zaman gergin anların da yaşandığı bölgede bir zabıta personeli yaralandı olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

"Mahkemenin kararını uyguluyoruz"

Otelin kaçak yapılan bölümünün yıkılmasıyla ilgili değerlendirme yapan Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay belediye olarak kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde mahkeme kararıyla işlem yapıldığını kaydederek "Didim Belediyesi olarak kanunsuz yapılara ve işletmelere göz yummayacağız. Belediye olarak yaptığımız her işi kanunlar çerçevesinde yapmaya devam edeceğiz. Yıkım çalışmaları da bu kapsamda devam edecek. Mahkemenin kararını uyguluyoruz" dedi. - AYDIN