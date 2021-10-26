Erzincan Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği'nde görev değişimi - Son Dakika

Erzincan Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği 3. Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Mevcut başkan Oğuz Tekcan görevi Murat Tapan'a devretti.

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odası toplantı salonunda düzenlenen toplantı 46 üyenin katılımıyla yapıldı. Tek aday olarak seçime katılan Başbağlar Mahallesi Muhtarı Murat Tapan oy çokluğuyla yeni başkan seçildi.

Düzenlenen genel kurulda açılış konuşmasını yapan Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve mevcut Başkan Oğuz Tekcan, görev süresince çok çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Bu dönemde aday olmayacağım. Muhtarların daha iyi şartlarda olmaları için çalışmalar yaptık. Geçtiğimiz ay Ankara'da yapılan seçimde Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildim. Bu vesileyle Erzincanımızı ve Erzincan'da ki muhtarları temsil hakkı kazandım. Bundan sonra ki dönemlerde de çalışmalarımızı yapacağız. Hep birlikte bu işi başaracağız. Bu bayrağı en üst seviyeye çıkarmak için yeni seçilen arkadaşlar ile beraber çalışacağız. Yeni seçilen arkadaşlara da şimdiden başarılar dilerim." dedi.

Ardından konuşmasını yapmak için kürsüye gelen Erzincan Köy ve Mahalle Muhtarları yeni Dernek Başkanı Murat Tapan ise, "2014 yerel seçimlerinden itibaren, muhtarlığı kazandığımız günden itibaren yeni bir oluşum ile Köy ve Mahalle Derneği'ni kurduk. Her türlü faaliyetlerde bulunmak için köy, mahalle ve beldeleri gezerek siz değerli muhtarlarımızın üyeliklerini alarak bu derneği oluşturduk. 2014- 2021 süresi içerisinde yönetim kurulunda sürekli görev aldık. Oğuz başkanımızla beraber bu derneği bu aşamaya getirdik. Ben emeği gecen herkese çok teşekkür ediyorum. Başkanımızı 2 dönem başkan seçtik. Bu bir görev değişimi, bugün de bizlerde bu göreve layık gören üyelerimize teşekkür ediyorum. Bayrağı bugünden aldığımız andan itibaren derneğimizi, Erzincan'ı en iyi şekilde temsil edeceğiz." diye konuştu.

Yeni Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluşuyor:

Asil Üyeler; Murat Tapan, Ruhi Yarka, Doğan Sayan, Ural Sarıca, Haydar Bektaş

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri; Kemal Gülgen, İlhan Karadağ, Alper Şanlı, Selçuk Cantosun, Güngör Dağdeviren.

Denetim Kurulu Asil Üyeler; Serhat Ayyıldız, İlhan Cankaya, Muhammed Mutlu.

Denetim Kurulu Yedek Üyeler; Mustafa Köse, Kazım Gün, Yaşar Kırkgöze.

Üst Kurul Delegesi; Murat Tapan, Ruhi Yarka, Oğuz Tekcan, Abdülkadir Karabina, Haydar Bektaş, Hünkar Korkmaz, Hasan Korkmaz, Ural Sarıca, Yusuf Kenan Demirel, Doğan Sayan. - ERZİNCAN