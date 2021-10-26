Üye Girişi
Eso-es.net personeli sertifikalarını aldı - Son Dakika

Eso-es.net personeli sertifikalarını aldı

26.10.2021 17:08
Eso-es.net personeli sertifikalarını aldı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Üyesi ve eso-es.net Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Zeydan, BTK Akademi tarafından online olarak verilen eğitimleri başarı ile tamamlayan personelleri tebrik ederek, sertifikalarını takdim etti.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Üyesi ve eso-es.net Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Zeydan, BTK Akademi tarafından online olarak verilen eğitimleri başarı ile tamamlayan personelleri tebrik ederek, sertifikalarını takdim etti.

Eskişehir OSB Müdürlüğü tarafından kurulan ve 21 yıldır Eskişehir OSB'deki tüm kurum ve kuruluşlara hizmet veren, Eskişehir'in ilk ve tek internet servis sağlayıcısı olan Eskişehir Bilişim İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (eso-es.net), personel eğitimlerine büyük önem veriyor. Bu kapsamda BTK Akademi tarafından online olarak verilen eğitimleri başarı ile tamamlayan personeller düzenlenen törenle sertifikalarını aldılar. eso-es.net Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Zeydan yaptığı açıklamada, "eso-es.net personeli pandemi sürecinde gerekli tüm tedbirleri alarak sunduğumuz hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlamış ve eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazanmıştır. Ayrıca ağustos ayında TSE tarafından gerçekleştirilen Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi denetiminden başarıyla geçmiştir. Tüm eso-es.net çalışanlarını kutluyorum" dedi. Zeydan ayrıca, 29 Eylül tarihinde şirket olarak OSBÜK tarafından düzenlenen "OSB'lerde Dijital Dönüşüm Stratejileri" konulu online toplantıya katılarak katılımcılara Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin ve eso-es.net'in dijital dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

Teknolojik gelişmeleri takip ediyoruz

Başkan Zeydan, Eskişehir OSB'ye bağlı bir şirket olan eso-es.net'in, sanayicilerin güvenli ve kesintisiz hizmet alabilmesi için yoğun bir çalışma yürüttüğünü aktararak, "Eskişehir OSB'deki sanayicinin yüksek fiyat avantajlı, paralel hızda, güvenli ve kesintisiz hizmet alabilmesi için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz" diye konuştu. Zeydan, pandemi döneminde Eskişehir OSB'deki şirketlerin internet erişimlerindeki artan hız taleplerinin sorunsuz karşılandığını, teknolojik yenilikleri sürekli takip ettiklerini ve altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini, Eskişehir OSB'deki hızlı büyüme ve genişlemeye paralel olarak artan internet talebinin kesintisiz ve yüksek hızlarda karşıladıklarını ifade ederek, eso-es.net'in Türkiye'deki bütün organize sanayi bölgelerine ilham kaynağı olduğunu belirtti. - ESKİŞEHİR

Eso-es.net personeli sertifikalarını aldı

Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir, Türkiye, OSB, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eso-es.net personeli sertifikalarını aldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine 16:03 Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu verecek olan CHP'ye ilk tepki geldi Kapalı konservenin içinden göz çıktı, inşaat işçisi neye uğradığını şaşırdı 15:57 Kapalı konservenin içinden göz çıktı, inşaat işçisi neye uğradığını şaşırdı Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme 15:51 Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme
Annesinden öğrendiği 100 yıllık yöresel ekmek sayesinde kendi işini kurdu 15:31 Annesinden öğrendiği 100 yıllık yöresel ekmek sayesinde kendi işini kurdu Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu 15:23 Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü 14:40 Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü
ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde 13:23 ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde 150 yıl önce bir gurbetçi tarafından kente getirildi! Almak için metrelerce kuyruğa giriyorlar 12:27 150 yıl önce bir gurbetçi tarafından kente getirildi! Almak için metrelerce kuyruğa giriyorlar

Son Dakika Haberleri
16:06 Genç kadın sokakta göğsünden vurulmuş halde bulundu
16:03 Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu verecek olan CHP'ye ilk tepki geldi
15:55 Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere
15:51 Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme
15:46 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
15:26 Ümitcan Uygun, Aleyna'yı dövüp canlı yayın açmasının hesabını verecek
15:22 Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu
15:17 Emekli astsubay, karısını silahla vurarak öldürüp aynı silahla intihar etti
15:14 Sosyal medyada "Kılıçdaroğlu adayını buldu" iddiası olay oldu: 2. Ekmeleddin mi geliyor?
15:02 Süper Lig'de zirve değişti! Trabzonspor ve Beşiktaş favoriler arasında
Son dakika: Fiyat her geçen gün daha da artıyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine bugün 28 kuruş daha zam geldi Son dakika: Fiyat her geçen gün daha da artıyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine bugün 28 kuruş daha zam geldi         
16:11
Son Dakika: 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı! Aralarında kanser tedavisinde kullanılan da var Son Dakika: 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı! Aralarında kanser tedavisinde kullanılan da var         
16:03
Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere         
15:55
Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı         
15:46
Müge Anlı'da Aşk-ı Memnu olayı! Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti Müge Anlı'da Aşk-ı Memnu olayı! Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti         
15:23
Sosyal medyada Sosyal medyada "Kılıçdaroğlu adayını buldu" iddiası olay oldu: 2. Ekmeleddin mi geliyor?         
15:14
"Doğa manzaralı" diyerek bodrum katında yer alan, 12 metrekarelik daireye 1.250 lira kira istedi         
14:35
Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi         
13:02
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı         
11:49
Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı         
11:45
100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi         
11:03
Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi         
10:45
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü         
23:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 17:15:11. #1.11#
SON DAKİKA: Eso-es.net personeli sertifikalarını aldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement