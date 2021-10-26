Eso-es.net personeli sertifikalarını aldı - Son Dakika

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Üyesi ve eso-es.net Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Zeydan, BTK Akademi tarafından online olarak verilen eğitimleri başarı ile tamamlayan personelleri tebrik ederek, sertifikalarını takdim etti.

Eskişehir OSB Müdürlüğü tarafından kurulan ve 21 yıldır Eskişehir OSB'deki tüm kurum ve kuruluşlara hizmet veren, Eskişehir'in ilk ve tek internet servis sağlayıcısı olan Eskişehir Bilişim İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (eso-es.net), personel eğitimlerine büyük önem veriyor. Bu kapsamda BTK Akademi tarafından online olarak verilen eğitimleri başarı ile tamamlayan personeller düzenlenen törenle sertifikalarını aldılar. eso-es.net Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Zeydan yaptığı açıklamada, "eso-es.net personeli pandemi sürecinde gerekli tüm tedbirleri alarak sunduğumuz hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlamış ve eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazanmıştır. Ayrıca ağustos ayında TSE tarafından gerçekleştirilen Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi denetiminden başarıyla geçmiştir. Tüm eso-es.net çalışanlarını kutluyorum" dedi. Zeydan ayrıca, 29 Eylül tarihinde şirket olarak OSBÜK tarafından düzenlenen "OSB'lerde Dijital Dönüşüm Stratejileri" konulu online toplantıya katılarak katılımcılara Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin ve eso-es.net'in dijital dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

Teknolojik gelişmeleri takip ediyoruz

Başkan Zeydan, Eskişehir OSB'ye bağlı bir şirket olan eso-es.net'in, sanayicilerin güvenli ve kesintisiz hizmet alabilmesi için yoğun bir çalışma yürüttüğünü aktararak, "Eskişehir OSB'deki sanayicinin yüksek fiyat avantajlı, paralel hızda, güvenli ve kesintisiz hizmet alabilmesi için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz" diye konuştu. Zeydan, pandemi döneminde Eskişehir OSB'deki şirketlerin internet erişimlerindeki artan hız taleplerinin sorunsuz karşılandığını, teknolojik yenilikleri sürekli takip ettiklerini ve altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini, Eskişehir OSB'deki hızlı büyüme ve genişlemeye paralel olarak artan internet talebinin kesintisiz ve yüksek hızlarda karşıladıklarını ifade ederek, eso-es.net'in Türkiye'deki bütün organize sanayi bölgelerine ilham kaynağı olduğunu belirtti. - ESKİŞEHİR