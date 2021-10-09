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Gaziantep Büyükşehir ilçe spor şenliklerinin startını Nurdağı'nda verdi - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir ilçe spor şenliklerinin startını Nurdağı'nda verdi

09.10.2021 14:22
Gaziantep Büyükşehir ilçe spor şenliklerinin startını Nurdağı'nda verdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe spor şenliklerinin startı Nurdağı'nda verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe spor şenliklerinin startı Nurdağı'nda verildi. Etkinliğe yaklaşık 700 kişi katıldı, Nurdağı Stadyumu'nda organize edilen şenlikte 22 eğitsel oyun, yüz boyama ve palyaço gösterisi yapıldı.

"Genç Dostu Şehir", "Spor Dostu Kent" mottolarından hareketle 7'den 70'e herkesin gündelik yaşamına sporu dahil etmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı, salgın nedeniyle bir süreliğine ara verdiği ilçe spor şenliklerinin startını Nurdağı'nda verdi. Şenlikte, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz ve Gençlik Hizmetleri Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu bulundu. Nurdağı ilçesindeki stadyumda yüzlerce genç ve çocuğun yer aldığı şenlikte, Türk kültürünü yansıtan geleneksel oyunların yanında 22 eğitsel oyun, yüz boyama ve palyaço gösterisi yapıldı.

"Nurdağı'nın geleceği emin ellerde"

Şenlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, etkinlikte yer alan gençlerin ve çocukların enerjisinin çok yüksek göründüğünü belirterek, "Nurdağı'nın geleceği emin ellerde. Nurdağı siz gençlerin gözlerindeki ışıkla daha da güzelleşecek. Sizin enerjiniz ve merhametiniz, bu ilçeyi her geçen gün bir adım daha ileriye götürecek. Çocuk dostu genç dostu bir Nurdağı için yola çıktık. Ökkeş başkanımla birlikte büyük bir gayretle yolumuza devam ediyoruz. Bu güzel organizasyona katılan organize eden herkesi kutluyorum. 3 yıl önce Gaziantep Valisi Davut Gül'ün öncülüğünde 'Ben okuyorum Gaziantep okuyor', diyerek bütün çocuklarımızı okutmak adına güçlerimizi birleştirdik. Biz sanayi şehri olduğumuz kadar aynı zamanda bilimin de merkezinde bulunan bir şehir profili çizmeliyiz. Spor şehri Gaziantep için de elimizde geleni gösteriyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu yönde teşvik ediyoruz, etkinlikler ve büyük organizasyonlar hayata geçiriyoruz. Bütün beden eğitimi öğretmenlerimizi topladık. Dedik ki okullarda kulüpler kuracağız ve her türlü malzeme desteğini vereceğiz. Biz, bu şehrin çocuklarını bedenen geleceğe hazırlayacağız. Okuma etkinlikleri kapsamında da annelerin babaların okuma alışkanlığı kazanarak çocuklarına örnek olmaları için projelerimiz oldu ve Gaziantep'in okuma kapasitesini artırdık ve artırmaya da devam ediyoruz. Kitaplar dağıtıyoruz. Bütün ilçelerimiz, taşın altına elini soktu ve kitap dağıtımı için yoğun gayret sarf etti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak 200 bin kitabı, pandemi sürecinde çocuklarımıza dağıttık. Dijital kütüphanemizi kurduk. Bu kütüphanede çocuklarımıza her türlü yönden yaşama hazırlayacak kitap arşivini oluşturduk. Yaklaşık 30 bin kitapta burada vardı. Beşeri sermayenin sporla güçlenmesi için Ankara'ya gidip bakanlığımızla görüştük, tesis ihtiyacımızın olduğunu dile getirdik. Bakanlığımız da bu yönde bize destek oldu. İlçeye geldiğimde yüzme havuzumuzu gördüm. Yüzme bilmeyen kalmayacak bu ilçede, herkes yüzmeyi öğrenecek. Yüzme, vücudu diri tutar, gençleştirir. Bütün spor dallarına yatkınlık oluşturur. Her çocuğun doğarken nasıl yüzleri farklıysa yetenekleriniz de farklı. Bunun sonucu olarak da Gaziantep iki yılda 300 madalyayı şehre kazandırdı, Gazi şehri gururlandırdı" dedi.

" Yüzlerce öğrenciye çeşitli spor branşlarında eğitimler veriyoruz"

Nurdağı'nda spora yönelik projelerden bahseden Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, "Çok güzel bir şenlikle çocuklarımızı buluşturduk. Bizler de ilçe belediyesi olarak gençlerimizin okul dışındaki boş zamanlarını değerlendirmek adına spora çok önem veriyoruz. Nurdağı olarak yaz okulu açtık. Yüzlerce öğrenciye çeşitli spor branşlarında eğitimler verdik. Bunun yanı sıra zaman zaman bu şenliklerin haricinde kurumlarımızla beraber sürekli gençlerimize farklı farklı çalışmalar yapıyoruz. Bizler kulüp olarak da Nurdağı'nda gençlerimize, çocuklarımıza özel bir vakit ayırıp yeteneklerinin gün yüzüne çıkması için gayret sarf ediyoruz" diye konuştu.

Spor etkinliklerinin sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin çocuklar ve gençlerle bir araya gelerek günün anısına fotoğraf çektirdi. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir ilçe spor şenliklerinin startını Nurdağı'nda verdi
Gaziantep Büyükşehir ilçe spor şenliklerinin startını Nurdağı'nda verdi
Gaziantep Büyükşehir ilçe spor şenliklerinin startını Nurdağı'nda verdi
Gaziantep Büyükşehir ilçe spor şenliklerinin startını Nurdağı'nda verdi
Gaziantep Büyükşehir ilçe spor şenliklerinin startını Nurdağı'nda verdi

Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Hisarcık, Nurdağı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir ilçe spor şenliklerinin startını Nurdağı'nda verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir ilçe spor şenliklerinin startını Nurdağı'nda verdi - Son Dakika
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