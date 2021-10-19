Gemlik-Mudanya Çevre Yolu gün sayıyor - Son Dakika

Gemlik'in Kurşunlu Mahallesi ile Mudanya yolunu birbirine bağlayacak olan otoyolun inşaatı devam ediyor.

Yol inşaatında AK Parti Milletvekili Zafer Işık, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç ve Karayolları 14. Bölge Müdürü Ömer Güzel incelemelerde bulundu. Heyete AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Şamil Yiğit de eşlik etti. 21,5 kilometrelik yolun 7 kilometresinin tamamlandığını ifade eden Karayolları 14. Bölge Müdürü Ömer Güzel, "Altıntaş viyadük çıkışı ve köprülü geçiş sonrasında, yolun önemli kısmı tamamlanacak. 1 Temmuz 2023 tarihinde de, yolun tamamlanarak açılması planlanıyor" dedi.

Yol incelemesinden sonra değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Zafer Işık, "Gemlik'in Kurşunlu Mahallesini Mudanya'ya bağlayacak olan yolun çalışmaları önemli aşamaya geldi. Gemlik ile Mudanya'yı mahalle kadar yakınlaştıracak olan yolun toplam maliyeti, viyadükler ve kamulaştırmalarla birlikte 40 milyon harcandı ve toplam 150 milyon TL civarında tutacak. Altıntaş'taki birinci köprü de tamamlandı. 2022 yılı sonuna kadar yolun önemli bölümü tamamlanacak. 2023 yılında da, kullanılabilir hale gelecek" dedi.

Öte yandan heyet, Mudanya yolunun yanı sıra, Karsak bölgesinde bulunan Gemlik girişi ve Çevre yolunda üst geçit ile Dörtyol girişinden trafiğin verilmesi için de fikir alışverişinde bulundu. - BURSA