Üye Girişi
Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'nda 3 gün süren 'Temel UMKE Eğitim Tatbikat Kampı' sona erdi - Son Dakika

Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'nda 3 gün süren 'Temel UMKE Eğitim Tatbikat Kampı' sona erdi

30.10.2021 11:18
Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'nda 3 gün süren 'Temel UMKE Eğitim Tatbikat Kampı' sona erdi

Bilecik'te Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), 15. Bölge İlleri Eğitim ve Tatbikat Kampı sona erdi.

Bilecik'te Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), 15. Bölge İlleri Eğitim ve Tatbikat Kampı sona erdi.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'nda 3 gün süren kampa Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Afyon'dan gelen 60 UMKE gönüllüsü ile Bilecik ANDA Kardeşe Vefa Derneği Arama Kurtarma ve Eczacıbaşı Arama Kurtarma ekiplerinin katıldı. Çeşitli kuruluşların desteğiyle yapılan kampta, katılımcılar, enkaz, medikal çanta kullanımı, alanda diğer kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon, enkaz altındaki hastaya yaklaşım, temel kampçılık, haber leşme teknikleri, olay yeri yönetimi ve triyaj konularında eğitim aldı. - BİLECİK

Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'nda 3 gün süren 'Temel UMKE Eğitim Tatbikat Kampı' sona erdi
Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'nda 3 gün süren 'Temel UMKE Eğitim Tatbikat Kampı' sona erdi
Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'nda 3 gün süren 'Temel UMKE Eğitim Tatbikat Kampı' sona erdi
Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'nda 3 gün süren 'Temel UMKE Eğitim Tatbikat Kampı' sona erdi

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Harmankaya, Tatbikat, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'nda 3 gün süren 'Temel UMKE Eğitim Tatbikat Kampı' sona erdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız 11:17 958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan , Fenerbahçelilere sert sözler 11:14 Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan , Fenerbahçelilere sert sözler İstanbul'da herkesin gözü önünde korkunç cinayet! Dakikalarca başında ölmesini bekledi 10:46 İstanbul'da herkesin gözü önünde korkunç cinayet! Dakikalarca başında ölmesini bekledi
Şoför otobüsü bırakıp kaçtı, yolcular şaşkına döndü 10:39 Şoför otobüsü bırakıp kaçtı, yolcular şaşkına döndü Muzda fiyat uygun olunca vatandaş tezgahlara akın etti, pazarcılar ton ton satıyor 10:09 Muzda fiyat uygun olunca vatandaş tezgahlara akın etti, pazarcılar ton ton satıyor Prof. Dr. Şener'den kapanma açıklaması: Vaka sayısı 60 binlere sıçrarsa yeniden kapanma gündeme gelebilir 09:59 Prof. Dr. Şener'den kapanma açıklaması: Vaka sayısı 60 binlere sıçrarsa yeniden kapanma gündeme gelebilir
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu 09:29 Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Kılıçdaroğlu'ndan tezkere paylaşımı: Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimiz 09:06 Kılıçdaroğlu'ndan tezkere paylaşımı: Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimiz

Son Dakika Haberleri
11:17 958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız
11:15 1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu
11:14 Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan , Fenerbahçelilere sert sözler
10:47 Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu
10:42 Ölümden dönen sürücüler bu soruyu soruyor: O yıl üretilen araçlarda problem mi var?
10:38 Şoför otobüsü bırakıp kaçtı, yolcular şaşkına döndü
10:38 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'in annesi konuştu: Kızıma bir gün önce sordum, sevgilisi yoktu
10:36 Ronaldo'nun paylaşım rekor kırdı, Messi'yi solladı
10:09 "Ekonomi bakanı olmak ister misiniz?" sorusuna Özgür Demirtaş'tan cevap
10:06 Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi
Geceleri ortaya çıkan beyaz çarşaflı hırsız, mahalle sakinlerini canından bezdirdi Geceleri ortaya çıkan beyaz çarşaflı hırsız, mahalle sakinlerini canından bezdirdi         
11:20
1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu 1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu         
11:15
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu         
10:47
Ölümden dönen sürücüler bu soruyu soruyor: O yıl üretilen araçlarda problem mi var? Ölümden dönen sürücüler bu soruyu soruyor: O yıl üretilen araçlarda problem mi var?         
10:43
Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten konserde muhteşem dans Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten konserde muhteşem dans         
10:12
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
Boğaz kenarındaki herkes bir anda o yöne baktı! ABD savaşı gemisinde dikkat çeken 'silah' detayı Boğaz kenarındaki herkes bir anda o yöne baktı! ABD savaşı gemisinde dikkat çeken 'silah' detayı         
09:30
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Siirt'te Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı         
09:05
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor         
19:10
Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş paylaşımını gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş paylaşımını gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı         
18:59
Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti         
16:33
Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi         
16:03
Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış         
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet         
15:42
Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 11:23:40. #1.11#
SON DAKİKA: Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'nda 3 gün süren 'Temel UMKE Eğitim Tatbikat Kampı' sona erdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement