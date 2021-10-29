Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümü Hatay'da coşkuyla kutlandı.

Tören Gündüz Caddesi'nde Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Albay Tayfun Çağan ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı.

Vali Doğan törende yaptığı konuşmada, "19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan bu zorlu ve onurlu mücadelenin sonunda Kurtuluş Savaşımız zaferle sonuçlandı. Türk halkı, hürriyetinden hiçbir şekilde ödün vermeyeceğini tüm dünyaya kanıtlamıştır. 29 Ekim 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet; milletimize Anadolu coğrafyasındaki varoluş mücadelesinin en anlamlı eseri, devletine ve milletine sahip çıkma kararlılığının en güçlü ifadesi olmuştur. Cumhuriyet, 98 yıl önce bugün yakılan bir meşaledir. Nene Hatunların, Sütçü İmamların, Hasan Tahsinlerin sesidir. Türk milletinin, binlerce yıllık asil duruşunun yeni ve çağdaş bir devrim ile ebedileşmesidir. Cumhuriyet, tarihimizin en büyük ve en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesidir. Yenilikler ve atılımlar ile bilime, akılcılığa ve özgür düşünceye dayalı çağdaş Türkiye'nin mayasını oluşturmuştur. Türk insanının ufkunu genişletmiş, Türk Milletine ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan görülmemiş bir dinamizm kazandırmıştır. Bugün hepimiz, bu vatanın bir neferi olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sağlam temelleri üzerinde, güçlü, inançlı ve kararlı yapısıyla, muasır medeniyet hedeflerine ilerlemesinin gururunu yaşıyoruz. Bu yolda, birliğimiz ve dayanışma hasletlerimiz ile aşmamız gereken zorlukları kararlılıkla aşacağımıza inancım tamdır. Çünkü Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatma azmi konusunda milletimizin sarsılmaz iradesi bizim en büyük güvencemizdir" dedi.

Daha sonra öğrencilerin okuduğu şiirler ve halk oyunları gösterileri ile devam eden kutlama töreni, resmigeçitle sona erdi. - HATAY