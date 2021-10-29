Üye Girişi
Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

29.10.2021 13:37
Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümü Hatay'da coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümü Hatay'da coşkuyla kutlandı.

Tören Gündüz Caddesi'nde Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Albay Tayfun Çağan ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı.

Vali Doğan törende yaptığı konuşmada, "19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan bu zorlu ve onurlu mücadelenin sonunda Kurtuluş Savaşımız zaferle sonuçlandı. Türk halkı, hürriyetinden hiçbir şekilde ödün vermeyeceğini tüm dünyaya kanıtlamıştır. 29 Ekim 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet; milletimize Anadolu coğrafyasındaki varoluş mücadelesinin en anlamlı eseri, devletine ve milletine sahip çıkma kararlılığının en güçlü ifadesi olmuştur. Cumhuriyet, 98 yıl önce bugün yakılan bir meşaledir. Nene Hatunların, Sütçü İmamların, Hasan Tahsinlerin sesidir. Türk milletinin, binlerce yıllık asil duruşunun yeni ve çağdaş bir devrim ile ebedileşmesidir. Cumhuriyet, tarihimizin en büyük ve en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesidir. Yenilikler ve atılımlar ile bilime, akılcılığa ve özgür düşünceye dayalı çağdaş Türkiye'nin mayasını oluşturmuştur. Türk insanının ufkunu genişletmiş, Türk Milletine ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan görülmemiş bir dinamizm kazandırmıştır. Bugün hepimiz, bu vatanın bir neferi olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sağlam temelleri üzerinde, güçlü, inançlı ve kararlı yapısıyla, muasır medeniyet hedeflerine ilerlemesinin gururunu yaşıyoruz. Bu yolda, birliğimiz ve dayanışma hasletlerimiz ile aşmamız gereken zorlukları kararlılıkla aşacağımıza inancım tamdır. Çünkü Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatma azmi konusunda milletimizin sarsılmaz iradesi bizim en büyük güvencemizdir" dedi.

Daha sonra öğrencilerin okuduğu şiirler ve halk oyunları gösterileri ile devam eden kutlama töreni, resmigeçitle sona erdi. - HATAY

Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

19 Mayıs 1919, Cumhuriyet, Hatay, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hayatında hiç İstanbul'a gitmeyen çiftçi, gelen trafik cezaları karşında şaşkınlık yaşadı 13:16 Hayatında hiç İstanbul'a gitmeyen çiftçi, gelen trafik cezaları karşında şaşkınlık yaşadı Ünlü isimlerin sosyal medyada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları 13:12 Ünlü isimlerin sosyal medyada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları TBMM önünde çekilen meşhur fotoğrafın öyküsü 12:53 TBMM önünde çekilen meşhur fotoğrafın öyküsü
İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor 12:15 İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum 12:04 Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı 12:02 Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine 11:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine "Ekonomi" vurgulu not Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası 09:36 Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası

Son Dakika Haberleri
13:15 TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Zamlar nedeniyle zorlanan esnafa ticari akaryakıt verilmesi elzemdir
13:11 Ünlü isimlerin sosyal medyada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları
13:07 Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak
12:52 111 yaşındaki Fatma nine, Ata'yı gördüğü anı anlatıyor: Boyum yetmedi, taşın üzerine çıktım
12:29 Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı
12:07 Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü
12:03 Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum
12:02 Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor
12:01 Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı
11:25 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler
Inter'deki Hakan Çalhanoğlu krizi ayrılık doğurdu! Milli futbolcumuz, Lazio'nun yolunu tutuyor Inter'deki Hakan Çalhanoğlu krizi ayrılık doğurdu! Milli futbolcumuz, Lazio'nun yolunu tutuyor         
13:32
TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Zamlar nedeniyle zorlanan esnafa ticari akaryakıt verilmesi elzemdir TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Zamlar nedeniyle zorlanan esnafa ticari akaryakıt verilmesi elzemdir         
13:15
Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak         
13:07
Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı         
12:30
Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü         
12:08
Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor         
12:03
Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü         
12:01
Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular         
09:50
Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti         
09:07
Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak         
08:49
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı         
23:59
PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu         
20:26
Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ortaya atılan iddialara cevao geldi Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ortaya atılan iddialara cevao geldi         
18:35
Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah         
17:20
Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü         
16:59
Şebnem'i 12 yerinden bıçaklayıp Şebnem'i 12 yerinden bıçaklayıp "Hatırlamıyorum" diyen caninin, ifadesi ortaya çıktı: Kıskandığı için kavga ediyorduk         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 13:44:23. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement