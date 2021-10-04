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Hayırseverden AÜ Hastanesine babası adına 1 milyon TL bağış - Son Dakika

Hayırseverden AÜ Hastanesine babası adına 1 milyon TL bağış

04.10.2021 16:09
Hayırseverden AÜ Hastanesine babası adına 1 milyon TL bağış, System.String[]

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın katılımıyla hayırsever iş insanı Barış Babüroğlu'na Akdeniz Üniversitesi Hastanesine yaptığı bağışları için teşekkür plaketi verildi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın katılımıyla hayırsever iş insanı Barış Babüroğlu'na Akdeniz Üniversitesi Hastanesine yaptığı bağışları için teşekkür plaketi verildi. Hayırseverin babasının adına yaptığı bir milyon bağış vesilesiyle hastanede bulunan tüp geçide Hacı Çetin Babüroğlu'nun ismi verilecek.

Takdim törenine Vali Ersin Yazıcı ve Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Özge Turhan, Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan, Doç. Dr. Aslı Bostancı Toptaş, Doç. Dr. Veli Vural, Dr. Öğr. Üyesi Ali Ünal, Genel Sekreter Ali Evren İmre, İş İnsanı Barış Babüroğlu katıldı.

Akdeniz Üniversitesi Senato Salonu'nda yapılan plaket takdim töreninde konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Antalyamız, iklimi, doğası ve tarihi mirası ile çok şanslı bir coğrafya. Ama bir zenginliği daha var ki o da insan kaynağı. Şehrimiz, ülkemizde özellikle eğitime en büyük hayırsever katkısı veren il olarak dikkat çekiyor. Bunun örneklerini kampüsümüzde ve ilçelerimizdeki fakülte ve meslek yüksekokullarında da görebilirsiniz. Bugün de hayırsever iş insanı Barış Babüroğlu'nun Üniversitemiz hastanesine yaptığı bağışları için kendisine teşekkür plaketi takdim etmek için bir aradayız" dedi.

"Babasının ismini ölümsüzleştirdi"

Bir insanın ölümünden sonra isminin yaptığı hayırlarla anılması, eserlerinin hizmet vermeye devam etmesi arkasında bırakacağı en anlamlı mirastır diyen Rektör Özkan, "Kıymetli hayırseverlerimiz de böyle anlamlı bir katkıyı yaparak, geleceğe hoş bir seda bıraktı. Tekrar tüm hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum. Barış Babüroğlu da üniversitemiz hastanesine yaptığı bağışla, babası Hacı Çetin Babüroğlu'nun ismini ölümsüzleştirdi. Üniversitelerin üç temel görevi vardır. Bunlar eğitim, araştırma ve toplumsal hizmettir. Hastanemiz, hem geleceğin hekimleri olan Tıp Fakültesi öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerini tamamladıkları, hem farklı araştırmalar yürütülen, hem de topluma sağlık hizmeti sunulan, dolayısıyla bu üç temel görevin de birleşiminde yer alan önemli bir rol üstlenmektedir. Bu yapılan bağışın anlamını da biraz daha artırıyor. Organ nakli başta olmak üzere sağlık hizmetlerinde Türkiye'ye örnek çalışmalara imza atan hastanemizin bundan sonra imza atacağı önemli başarılarında, mesleğin geleceği olan genç hekimlerin yetiştirilmesinde ve sağlık sorunu yaşayan binlerce insana umut olmasında, artık değerli hayırseverimizin de payı ve katkısı olacak. Hayırsever iş adamı Barış Babüroğlu'na Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne yapmış olduğu bağışlardan dolayı plaket takdim edilecektir" diye konuştu.

"Aile büyüklerinizin isimlerinin olduğu nice okullarımız olsun şehrimizde"

Barış Babüroğlu'nun daha önce okul yardımında da bulunduklarını hatırlatan Antalya Valisi Ersin Yazıcı ise "Allah sizlerin sayısını artırsın. Bu güzellikleri yaşayanların sayısı artsın. Sizin gibi güzel insanların güzel gönlü olan büyük gönlü olan insanlığa böyle katkı sunmanın zevkini tadını yaşayabilenlerin sayısı sizin nezdinizde söylüyorum sayılarını artırsın inşallah. Allah size bol kazanç versin üniversitemize diğer okullarımıza katkılarınız aile büyüklerinizin isimlerinin olduğu nice okullarımız olsun şehrimizde. Bu gönül zenginliğinin diğer insanlara da sirayet etmesini ve sizin gibi kişilerin sayısının artmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Hayırseverden AÜ Hastanesine babası adına 1 milyon TL bağış
Hayırseverden AÜ Hastanesine babası adına 1 milyon TL bağış
Hayırseverden AÜ Hastanesine babası adına 1 milyon TL bağış

Akdeniz Üniversitesi, Antalya Valisi, Özlenen Özkan, Ersin Yazıcı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hayırseverden AÜ Hastanesine babası adına 1 milyon TL bağış - Son Dakika


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