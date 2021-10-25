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"Hidrojenle çalışan bir otobüs 5 yılda 13 bin ağacı kurtarıyor" - Son Dakika

"Hidrojenle çalışan bir otobüs 5 yılda 13 bin ağacı kurtarıyor"

25.10.2021 10:19

Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde, Türkiye'nin ilk temiz hidrojen çözümleri ve inovasyonu fikir maratonu (ideathon) "BEST For Hydrogen" etkinliği gerçekleşti.

Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde, Türkiye'nin ilk temiz hidrojen çözümleri ve inovasyonu fikir maratonu (ideathon) "BEST For Hydrogen" etkinliği gerçekleşti. Temiz hidrojen alanında yenilikçi fikirler üretmek için toplanan 90 kişi, gruplara ayrılarak 2 gün boyunca projeler üretti.

Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen BEST For Hydrogen, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından, Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) ortaklığıyla uygulanan BEST For Energy projesi kapsamında gerçekleştirildi. Bu kapsamda, geniş kitlelerin fikirlerine ulaşabilmek ve farklı bilgilerin birleşerek yenilikçi fikirlere dönüşmesini sağlayabilmek için 2 gün boyunca, 90 katılımcıyla bir fikir maratonu (ideathon) gerçekleşti. 16 gruba ayrılan katılımcılar, mentorlar eşliğinde 'Hidrojenin Taşınması ve Depolanması, Temiz Kaynaklardan Hidrojen Üretimi, Üretim Maliyetlerinin Azaltılması, Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi, Kullanım Güvenliğinin Artırılması, Yeni Kullanım Alanlarının Geliştirilmesi, Karbon Ayak İzi Yüksek Endüstriler ile Entegrasyonu' konu başlıkları altında yenilikçi proje fikirleri üretti.

Etkinliğin açılış törenine; Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Necip Özbey, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Emrah Bıyık, Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) Başkanı Alper Kalaycı, KOSGEB Başkanı Levent Arslan, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Çelik ve mentorlar katıldı.

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Necip Özbey, "İklim değişikliğinin kapımıza dayandığı böyle bir günde, bunu durdurmak için yapacağımız tek şey temiz enerji kullanmak için her türlü uğraşı vermek. Burada da inanın en büyük şansımız siz gençlersiniz" dedi.

ENSİA Başkanı Alper Kalaycı ise, gençlerle böyle bir etkinliğe dahil olmanın mutluluk verdiğini çünkü geleceğin gençlerde olduğunu söyledi. İZKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Çelik de, İzmir'in temiz enerji temiz teknolojiler konusunda uluslararası merkez haline gelmesini, tüm dünyaya ürünler ve hizmetler sunmasını hedeflediklerini, bunu da kümelenme çalışmalarıyla yürüttüklerini aktardı.

"2050'de dünyadaki enerji ihtiyacının yüzde 18'i hidrojenden karşılanacak"

ASPİLSAN Ar-Ge Mühendisi Can Sındıraç da, "Hidrojen dünyadaki en hafif ve en bol bulunan element. Hidrojeni birçok enerji kaynağından üretebilir ve karbon emisyonu olmadan kullanabilirsiniz. Sıvı ya da gaz olarak depolanabilir. En önemlisi ise sıkıştırıldığında, bataryalardan, petrolden ve dizelden çok daha güçlü bir enerji yoğunluğuna sahiptir. Yani kütlesel enerji yoğunluğu en yüksek elementtir. Gri ve kahverengi hidrojen de kullanımda; fakat karbon emisyonunu en aza indirmek için yeşil hidrojene geçmek zorundayız. ITSS raporuna göre, eğer şu anda kullandığımız fosil yakıtları değiştirmezsek dünya 10 yıl içinde 1 buçuk derece ısınacak. O yüzden ülkeler fosil kaynaklar tükendiği ve iklim kriziyle mücadele için yeni kaynaklara yöneliyorlar. Yeşil hidrojen kullanımı hava kalitesini de düzeltebilir. Hydrogen Council ve Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) birlikte hazırladıkları rapora göre, 2050'ye kadar hidrojene ihtiyacımız 10 kat artacak. 2050'de dünyadaki enerji ihtiyacının yüzde 18'i hidrojenden karşılanacak. Sıfır Karbon Emisyonu hedeflendiği yönde gerçekleşirse, ülkeler 2050 yılında 30 milyon işçiye ihtiyaç duyacak. Hidrojen kullanan otobüs, yaklaşık 5 yıl düzenli olarak kullanıldığında 13 bin ağaca eşit oluyor" dedi.

"Ulaşım sektöründe hidrojen kullanımı oldukça önemli"

Gelecekte hidrojen yakıt hücreli araçların kullanımının yaygınlaşması gerektiğinden bahseden Sındıraç, "Karbon emisyonunu en çok çıkartan alanlardan biri olduğu için ulaşım sektöründe hidrojen kullanımı oldukça önemli. En büyük avantajı verimliliğinin yüksek ve artırılabilir olması. İçinde kullandığınız malzemelerle oynayarak artırabilirsiniz. Çok sessiz ve çok hızlı çalışıyorlar. Yaklaşık 3-5 dakika arasında aracı şarj edebiliyorsunuz. Çok temiz. Ulaşım araçlarında kullanılabilir. Örneğin; deniz platformlarında yakıt hücresi olmazsa olmaz bir hale gelecek; çünkü eğer kullandığınız deniz aracı yakıt hücreli değilse Avrupa'nın bazı ülkelerine giriş yapamayacaksınız. Avrupa'nın özellikle de Hollanda'nın 2030 ve 2050 konusunda çok sert kuralları var. Yasaklamalar gelebilir. Ülkemizde yakıt hücresiyle çalışan 6 denizaltı var, yakın zamanda bunların sayısı artacak. Dünyanın en büyük market zincirleri, taşımada yakıt hücreli araçlar kullanıyor; çünkü bataryalardan çok daha fazla mesafe sağlıyor. Forkliftler, otobüslerde, küçük arabalarda kullanılabiliyor. Mesela İskoçya'nın Aberdeen kentindeki tüm otobüsler yakıt hücreli. Kaçınılmaz bir yeşil hidrojen dalgası üstümüze doğru geliyor. Türkiye olarak Avrupa'dan çok da geride değiliz" şeklinde konuştu.

SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi Direktör Vekili Hasan Aksoy ise Türkiye'nin yeşil hidrojen üretimindeki potansiyelini araştırdıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Türkiye'de yeşil hidrojen üretimi için önce strateji oluşturulması ve en önemlisi fayda analiz maliyetinin yapılması gerekiyor. Yerli kaynak olarak yeşil hidrojenin kullanımı kritik öneme sahip olacaktır. Bu sayede karbonsuz bir enerji sistemi için adımlar atılmış olacak. Sanayideki, ulaştırmadaki, evlerdeki karbonsuzlaşmanın temel yolu hidrojenden geçecek. Türkiye olarak bir stratejimiz yok fakat bununla ilgili çalışmalar var. Yeşil hidrojen üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının maliyeti düşüş yaşadığı için bu konu dünyada oldukça fazla yer alıyor"

Yeşil hidrojen kullanımının karbondioksit salınımının azaltılması konusundan mihenk taşlarından biri olduğunu belirten Siemens Gamesa Proje Yöneticisi Mikkel, yenilenebilir enerjinin depolanabilmesini sağlayan yeşil hidrojen sayesinde üretilen enerjinin değerinin çok daha fazla artırılabileceğine inandığını söyledi.

Kadınlardan oluşan takım birinci oldu

Katılımcılar, etkinliğin ikinci gününde hazırladıkları projeleri jüri üyelerine sundu. Jüri üyeleri, yarışmanın birinci, ikinci ve üçüncüsünü seçti. Sonuçların açıklandığı ödül töreninde; tüm üyeleri kadınlardan oluşan Hydros Takımı birinci, Cyclizm Takımı ikinci, Ulujen Takımı ise üçüncü olurken, yarışmanın en küçük katılımcıları Bahçeşehir Koleji ortaokul öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan Energizer Takımı ise Jüri Özel Ödülü'nü almaya hak kazandı. Birinci takıma 10 bin TL, ikinci takıma 5 bin TL, üçüncü takıma ise 2 bin 500 TL'lik çekler takdim edildi. - İZMİR

Hidrojenle çalışan bir otobüs 5 yılda 13 bin ağacı kurtarıyor
Hidrojenle çalışan bir otobüs 5 yılda 13 bin ağacı kurtarıyor
Hidrojenle çalışan bir otobüs 5 yılda 13 bin ağacı kurtarıyor
Hidrojenle çalışan bir otobüs 5 yılda 13 bin ağacı kurtarıyor

Yaşar Üniversitesi, Türkiye, Karbon, Enerji, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Hidrojenle çalışan bir otobüs 5 yılda 13 bin ağacı kurtarıyor' - Son Dakika


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