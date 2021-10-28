Kayseri OSB Başkanı Yibur: "Ülkemizin geleceğine cumhuriyet ile yön verildi" - Son Dakika

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yibur, cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yıldönümü nedeniyle bir açıklama yaparak milletimizin birlik ve beraberliğiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını belirtti. Başkan Yibur, cumhuriyeti korumak ve yüceltmek için üretimin ne denli önemli olduğunu vurguladı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yönetim Kurulu Başkanı Murat Yibur, 98 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet ile Türk Milletinin kendi kaderini kendisinin belirlediğini ve geleceğine yön verdiğini kaydetti. Yokluk ve yoksunluk içerisinde kazanılan bağımsızlık mücadelesinin cumhuriyet ile taçlandırıldığını dile getiren OSB Başkanı Yibur, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet, bizlere bırakılmış en önemli mirastır. Bu mirasa sahip çıkmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde taşımak milletimizin her ferdinin görevi olmalıdır. Çünkü, Cumhuriyet milli birlik ve beraberliğimizin çimentosudur. Milli birlik ve beraberliğimiz de geleceğimizin güvencesidir. Bu hasletleri daha da güçlendirerek Cumhuriyetimize elbirliği ile sahip çıkacağız. Daha fazla üreteceğiz, daha fazla ihracat yapacağız, daha fazla istihdam sağlayacağız ki, daha güçlü olalım. Bu anlamda Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, ülkemizin en gözde üretim merkezlerinden birisidir. Değerli sanayicilerimiz ve kıymetli çalışanlarımız ile Cumhuriyetimiz için üretmeye ve daha fazla üretmek için de gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98'inci yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bizlere bu mirası bırakan değerli büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum" dedi. - KAYSERİ