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Kdz. Ereğli'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Kdz. Ereğli'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

29.10.2021 14:20
Kdz. Ereğli'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Tören alanındaki gösterilere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen törende ilk olarak Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur ve Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, askeri cipin üzerinden vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Yapıcı günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, "Bugün büyük Atatürk'ün önderliğinde Türk milletinin yoktan var ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin 98'inci kuruluş yıldönümünü kutlamanın gurur ve sevincini yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir temel üzerine kurulmuştur. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. 20'nci yüzyılın tarihe yön veren en önemli olaylarından biri de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıdır. Cumhuriyet modern bir milli devlettir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi devletin temelini oluşturmaktadır. Cumhuriyeti ile beraber Türkiye evrensel hukuk kurallarıyla buluşmuştur. Devlet halkın devletidir. Her türlü yönetim yetkisinin kaynağı millet iradesidir. Ülkede herkes aynı geçmişi ve ortak bir geleceği temsil etmektedir. Cumhuriyet ile beraber Türk insanının ufku genişlemiştir. Ekonomik, sosyal ve siyasal hayatımız yeni bir dinamizm kazanmıştır. Bugün Türkiye hatırı sayılan çok güçlü bir ülkedir. Atatürk'ün devlet olarak gösterdiği yolda katettiğimiz mesafe küçümsenecek gibi değildir. Türkiye Cumhuriyeti artık dünya milletlerinin onurlu bir üyesidir. Kurtuluş Savaşı tarihimizin en karanlık anında Türk milletine yepyeni bir umut getirdi. Bize güç sağladı ve güven duygusu verdi. Bize hak ve hürriyetten yoksun toplumların yaşamalarının mümkün olamayacağını öğretti. Cumhuriyetin değerini anlamak için onun ne şartlarda ne pahasına getirildiğini bilmek gerekir. Cumhuriyet öncesinde Türkiye'nin parçalanması için sahnelenen oyunları öğrenen bir Türk'ün duyarsız kalması mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, Türk insanı bugünlere nasıl geldiğini unutmayacak ve şanlı geçmişini koruyarak aydınlık geleceğine sımsıkı sarılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti önünde uzanan yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Cumhuriyeti kuranlar bizlere yeni bir devlet, mutlu bir gelecek, aydınlık yarınlar armağan etmişlerdir. Bizlere düşen Cumhuriyeti yeni eserlerle yücelterek genç kuşaklara gurur duyacakları bir ülke bırakmaktır. Büyük Atatürk rahat uyu, emanetin emin ellerdedir. Bu duygu ve düşüncelerle bayramınızı kutluyor, saygılar sunuyorum" dedi.

Törende daha sonra şiirler okunarak, Kdz. Ereğli Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu. İlçede Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin protokol üyeleri tarafından takdim edilmesinin ardından tören geçişiyle program son buldu.

Törene protokolün yanı sıra çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile töreni coşkuyla takip etti. - ZONGULDAK

Kdz. Ereğli'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Kdz. Ereğli'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Kdz. Ereğli'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Kdz. Ereğli'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Kdz. Ereğli'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Kdz. Ereğli'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Kdz. Ereğli'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet, Türkiye, Ereğli, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kdz. Ereğli'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika


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