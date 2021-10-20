Üye Girişi
Lice'de 2050'e kadar altyapı ve içme suyu sorunu ortadan kaldırıldı - Son Dakika

Lice'de 2050'e kadar altyapı ve içme suyu sorunu ortadan kaldırıldı

20.10.2021 14:07
Lice'de 2050'e kadar altyapı ve içme suyu sorunu ortadan kaldırıldı

Yapımı devam eden Lice İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesini (SUKAP) denetleyen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, çalışmalar tamamlandığında ilçenin 2050'e kadar altyapı ve içme suyu sorununun yaşanmayacağını belirtti.

Yapımı devam eden Lice İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesini (SUKAP) denetleyen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, çalışmalar tamamlandığında ilçenin 2050'e kadar altyapı ve içme suyu sorununun yaşanmayacağını belirtti.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, İller Bankası ile ortaklaşa yapacağı Lice İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Lice ilçesinin içme suyu ve kanalizasyon sorununu çözecek olan projeyi yerinde inceleyerek, çalışmalarda gelinen aşamayla ilgili yetkili personelden bilgi aldı. Tutşi, incelemelerde yaptığı açıklamalarda ilçenin isale hatlarının 1965'de, kanalizasyon hatlarının 1975 yılında yapıldığını söyledi. Eski isale ve kanalizasyon hatlarının Lice'de ihtiyaca cevap vermediğinin altını çizen Tutşi, yeni yapılacak hatlarla ilçenin büyük oranda sorunlarının çözüleceğini ifade etti.

"Kanalizasyon hatlarının yüzde 30'u tamamlandı"

Kanalizasyon hatlarının yüzde 30 oranında tamamlandığını belirten Tutşi, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 64 milyon 500 bin TL'ye mal olacak projede 43 kilometre kanalizasyon hattı, 41 km içme suyu ve 15 kilometrede isale hattı yenilenecek. Kanalizasyon yapım işlerinin yüzde 30'u tamamlandı. 10 kilometre uzunluğunda olan Tuzla isale hattında son teknoloji, modern 200'lük döktil borular kullanılacak".

Projede ilçede 700 ve 500 metreküp kapasiteye sahip 2 adet de su deposunun yapılacağının bilgisini veren Tutşi, 700 metreküp kapasiteye sahip su deposunda çalışmaların yüzde 75'inin tamamlandığını dile getirdi.

Tutşi, projenin tamamlanmasıyla birlikte Lice ilçesinde 2050 yılına kadar kanalizasyon ve içme suyu sorununun yaşanmayacağını aktardı.

"DİSKİ 15 bin 722 kilometrekarenin tamamına hizmet götürüyor"

DİSKİ'nin, kentin en ücra köşesine 15 bin 722 kilometrekarenin tamamına hizmet götürdüğünü vurgulayan Tutşi, vatandaşların içme suyu ve kanalizasyon konusunda sorunlarını çözmek için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürdüklerini belirtti.

DİSKİ Genel Müdürlüğü Lice İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesi çalışmalarını 1,5 yıl içinde tamamlayıp hizmete sunmayı hedefliyor. - DİYARBAKIR

Lice'de 2050'e kadar altyapı ve içme suyu sorunu ortadan kaldırıldı
Lice'de 2050'e kadar altyapı ve içme suyu sorunu ortadan kaldırıldı
Lice'de 2050'e kadar altyapı ve içme suyu sorunu ortadan kaldırıldı
Lice'de 2050'e kadar altyapı ve içme suyu sorunu ortadan kaldırıldı
Lice'de 2050'e kadar altyapı ve içme suyu sorunu ortadan kaldırıldı

Su ve Kanalizasyon İdaresi, Diyarbakır, İçme Suyu, Fırat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Lice'de 2050'e kadar altyapı ve içme suyu sorunu ortadan kaldırıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İngiltere'den geri dönüşüm hamlesi! Eski telefon ve bilgisayarlardan altın çıkaracaklar 14:08 İngiltere'den geri dönüşüm hamlesi! Eski telefon ve bilgisayarlardan altın çıkaracaklar Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı 13:43 Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı Milli Aksungur SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi 13:24 Milli Aksungur SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi
Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı 13:16 Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı 12:37 Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor 12:18 Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor
Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı 12:06 Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı ''Sakallı Bilo'' tanınan adamın cansız bedeni parkta bulundu 12:01 ''Sakallı Bilo'' tanınan adamın cansız bedeni parkta bulundu

Son Dakika Haberleri
14:07 Bu deney dünyada gündem oldu! Koronavirüs taşımaya gönüllü olan kişilere 50 bin TL veriyorlar
13:43 Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı
13:40 Canlı yayında Anne, oğluna "Türkiye'de kız mı kalmadı" diye feryat etti
13:36 Liverpool'un hocası Klopp, muhabirin sorusu ile deliye döndü
13:24 Milli Aksungur SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi
13:19 E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek
13:15 Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı
12:41 Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu
12:36 Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı
12:13 Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı
Bu deney dünyada gündem oldu! Koronavirüs taşımaya gönüllü olan kişilere 50 bin TL veriyorlar Bu deney dünyada gündem oldu! Koronavirüs taşımaya gönüllü olan kişilere 50 bin TL veriyorlar         
14:08
Gece kulübünde çalışan 24 yaşındaki kadını kaçırmaya çalıştı: 4 kişi yaralı, 3 kişi tutuklu Gece kulübünde çalışan 24 yaşındaki kadını kaçırmaya çalıştı: 4 kişi yaralı, 3 kişi tutuklu         
13:49
Liverpool'un hocası Klopp, muhabirin sorusu ile deliye döndü Liverpool'un hocası Klopp, muhabirin sorusu ile deliye döndü         
13:36
E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek         
13:19
Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu         
12:42
Market sahibi, güvenlik kamerasına yakalanan koltuk hırsızını izlerken kahkahasını tutamadı Market sahibi, güvenlik kamerasına yakalanan koltuk hırsızını izlerken kahkahasını tutamadı         
12:31
Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı         
12:13
Dehşete düşüren cinayet! Dehşete düşüren cinayet! "Seni oğlan yapacağım" diyen adamı öldürüp cinsel organını kopardı         
12:03
Akaryakıttaki zamlar gıdayı da vuracak! Fiyatların en az yüzde 30 yükselmesi bekleniyor Akaryakıttaki zamlar gıdayı da vuracak! Fiyatların en az yüzde 30 yükselmesi bekleniyor         
11:49
Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar         
11:10
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı         
11:04
Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım         
11:03
Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor         
10:36
KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti         
07:35
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
Burcu Biricik, şalvar giyip tülbent taktı! Makyajsız hali dikkat çekti Burcu Biricik, şalvar giyip tülbent taktı! Makyajsız hali dikkat çekti         
22:57
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 14:13:25. #1.13#
SON DAKİKA: Lice'de 2050'e kadar altyapı ve içme suyu sorunu ortadan kaldırıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement