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Macaristan'dan Altıeylül'e gönül köprüsü - Son Dakika

Macaristan'dan Altıeylül'e gönül köprüsü

22.10.2021 12:46
Macaristan'dan Altıeylül'e gönül köprüsü

Maths4All Erasmus+ Projesi kapsamında daha önce İsveç, Portekiz, Fransa, İtalya ve Macaristan'dan Balıkesir'e gelen misafirleri ağırlayan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'ya Macaristan'ın Bekes Eyaleti Szeghalom kasabası Belediye Başkanı Jozsef Macsari, Macaristan'a giden Türk...

Maths4All Erasmus+ Projesi kapsamında daha önce İsveç, Portekiz, Fransa, İtalya ve Macaristan'dan Balıkesir'e gelen misafirleri ağırlayan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'ya Macaristan'ın Bekes Eyaleti Szeghalom kasabası Belediye Başkanı Jozsef Macsari, Macaristan'a giden Türk öğretmenlerden oluşan heyet aracılığı ile teşekkürlerini ileterek Macaristan'a özgü hediyelerini gönderdi.

Başkan Avcı'yı bilgilendirdiler

Zağnospaşa Ortaokulu Müdürü Cüneyd Akçura ile Maths4All Erasmus+ Projesi koordinatörleri İngilizce Öğretmeni Huriye Gündüz ve Matematik Öğretmeni Pervin ÇALIK Başkan Avcı'yı ziyaret ederek Macaristan'ın Bekes Eyaleti Szeghalom kasabası Belediye Başkanı Jozsef Macsari'nin Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'ya gönderdiği hediyeyi takdim ettiler. Yapılan ziyarette 4-8 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşen Macaristan'ın Bekes Eyaleti Szeghalom kasabasında öğretmen eğitimleri projesi kapsamında yürütülen eğitimler ile ilgili de Başkan Avcı'yı bilgilendirdiler.

Altıeylül'deki Türk misafirperverliği ülke sınırlarını aştı

İsveç, Portekiz, Fransa ve İtalya ortakları ile birlikte Peter Andras Gimnozium Es Koleji'nde yapılan etkinlikte, özellikle Türkiye ekibine çok büyük ilgi gösterildi. Bu ilgini asıl sebebi Türkiye programında oluşan memnuniyet sebebiyle gerçekleşirken, proje ortaklarının Türkiye ziyaretleri sırasında Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'nın özenle göstermiş olduğu misafirperverlik ve karşılıklı gönderilen hediyeler proje ortaklarının bulunduğu ülkedeki belediye başkanlarında da memnuniyet oluşturmuştu. Başkan Avcı gelen misafirleri ilk önce makamında ağırladıktan sonra İsmail Akçay Parkı ve Plevne Millet Kıraathanesi'nde misafir etmiş daha sonra da misafirlerin yaşadığı şehirlerdeki belediye başkanlarına Altıeylül'den hediyeler göndermişti. Zağnospaşa Ortaokulu'nun ziyareti sonrasında konuşan Başkan Avcı "Daha önce ilçemizi ziyaret eden konuklara ülkemizin misafirperverliğini en güzel şekilde göstermiş ve onları en iyi şekilde ağırlamıştık. Bugün öğrendik ki Türk misafirperverliğinden çok memnun kalmışlar. Akabinde de bizlere selamları ile birlikte değerli bir hediye göndermişler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sadece Altıeylül ya da Balıkesir adına değil, tüm ülkemizin tanıtımı ve Türk misafirperverliğini dünya ülkelerine göstermiş olmaktan dolayı da çok mutlu oluğumuzu söylemek istiyorum" dedi. - BALIKESİR

Macaristan, Altıeylül, Balıkesir, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Macaristan'dan Altıeylül'e gönül köprüsü - Son Dakika


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