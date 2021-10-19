Malazgirt'te Muhtarlar Günü törenle kutlandı - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Malazgirt Cumhuriyet Meydanı'nda Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Muhsin Özkahraman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Başkan Özkahraman tarafından günün anlam ve önemi nedeniyle yapılan konuşmanın ardından program sona erdi.

Programa; Muş İl Genel Meclis Başkanı Sait Yıldırım, Özel İdare Müdürü Kemal Bingöl, siyası parti ve STK temsilcileri, kurum amirleri ile muhtarlar katıldı. - MUŞ