Üye Girişi
Manisa CBÜ'de fidan dikim töreni - Son Dakika

Manisa CBÜ'de fidan dikim töreni

27.10.2021 18:37

Manisa CBÜ'de fidan dikim töreni Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yılı dolayısıyla "Üniversite Korusu Fidan Dikimi Töreni" düzenlendi.

Manisa CBÜ'de fidan dikim töreni

MANİSA - Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yılı dolayısıyla "Üniversite Korusu Fidan Dikimi Töreni" düzenlendi. Törende konuşan Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, üniversitede 70 bin metrekarelik alanın yeşillendirildiğini söyledi.

Manisa CBÜ, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 98. yılı kutlamaları çerçevesinde "Üniversite Korusu Fidan Dikimi Töreni" düzenlendi. Manisa CBÜ Şehit Prof. İlhan Varank Yerleşkesinde gerçekleştirilen törenin açılış konuşmasını yapan Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, " Antalya'da, Manavgat'ta, Türkiye'nin dört bir yanında ciğerlerimiz yandı. Salgın süreci bütün insanlığa öğretti ki doğa hoyratça harcanacak bir meta değil. Kendimize ne kadar değer verirsek, kendimize ne kadar saygı duyarsak doğadaki bütün canlılara da en az o kadar saygı duymak, değer vermek zorundayız. İnsanoğlu olarak biz bunu unuttuk şimdi hatırlıyor ve sahip çıkıyoruz. Unutmak eksiklikle beraber, zamanında hatırlayıp sahip çıkıyor olmak insanlık adına bir erdem. İnsanlık adına bu erdemi çok güzel bir şekilde işleyerek daha yaşanabilir, çevreye daha duyarlı, doğaya daha saygılı bir üniversite olarak bu felsefede çocuklarımızı yetiştirmek, hem de buna örnek olmak adına burada toplandık. Kampüsümüzde bugüne kadar yapılan yeşillendirmenin yaklaşık 3 katı 70 bin metrekare üzeri alan yeşillendirildi. Bunların tamamı öğrencilerimiz için. Burada dikeceğimiz fidanlara sahip çıkacaksınız" dedi.

Ataç'ın ardından konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, doğayla iç içe olan mekanlarda çalışmanın önemine değinerek, "Dünyada teknoloji geliştikçe, insanlık ilerledikçe tüketim de artıyor. Tüketimle beraber doğaya da zarar veriyoruz. Öncelikle tükettiğimiz malların hammaddesini doğadan çıkarırken zarar veriyoruz. Daha sonrasında onları kullanırken zarar veriyoruz. En nihayetinde de kullandığımız o malları atarken zarar veriyoruz. Her üç aşamada da doğaya bir tahribat olarak geri dönüyor. Ama bunun geri dönüşü de yok. Neticede insanlık gelişecek, tüketim de her halükarda artacak. Bunu geri döndürmek iki yolla mümkün. Birincisi yine teknolojideki gelişmeleri kullanarak çevreye verdiğimiz zararları onarmak mümkün. İkincisi de işte bugün burada yaptığımız gibi ağaçları ve yeşil alanları arttırarak atmosferdeki gazların bizim ihtiyacımıza göre, doğanın dengesine göre yeniden düzenlenmesinin sağlamak. Burada yaptığımız törenin bu anlamda önemli bir katkı olacağını düşünüyorum. Burada elbette hem bilimsel faaliyetlerle birlikte hem de çok geniş öğrenci kitlemize hitap eden eğitim öğretim faaliyeti var. Buradaki bu faaliyetlerin de düzgün ve kaliteti bir şekilde sürdürülmesi gerekiyor. Bir mekan ne kadar gri renkte olursa ne kadar betonlaşmış olursa o derecede de huzursuzluk olur. Bir mekan ne kadar doğa ile iç içe olursa orada insanlar o kadar huzurlu ve verimli olur. Bu bakımda ben üniversitemizin buradaki yerleşkesine baktığımda bu dinginliği kısmen görüyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından çınar fidanları toprakla buluşturuldu. Ayrıca törende en fazla fidan bağışı yapan bağışçılar ile üniversite kampüs alanı, çevre düzenlemesindeki katkıları nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi ile Manisa Orman İşletme Müdürlüğüne teşekkür belgesi takdimi yapıldı.

Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Büyükşehir Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Yener Bilir, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Prof. Dr. Ramazan Gökbunar, akademisyenler ve fidan bağışçıları katıldı.

Manisa CBÜ'de fidan dikim töreni
Manisa CBÜ'de fidan dikim töreni
Manisa CBÜ'de fidan dikim töreni
Manisa CBÜ'de fidan dikim töreni

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti, Üniversite, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Manisa CBÜ'de fidan dikim töreni - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Diyanet', 18:32 Diyanet', "alkollü içecek gideri" iddiasına açıklık getirdi: Çay alımı harcaması sisteme yanlış kodla girilmiş Müge Anlı'da ortaya çıkan Güldane Biçer cinayetinde katil zanlısının savunması tüyler ürpertti 18:06 Müge Anlı'da ortaya çıkan Güldane Biçer cinayetinde katil zanlısının savunması tüyler ürpertti Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu 17:49 Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem, katil zanlısıyla son kez görüşmeye gitmiş 17:47 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem, katil zanlısıyla son kez görüşmeye gitmiş Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak 16:49 Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi 16:00 Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi
Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti 15:38 Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, 14:23 Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı

Son Dakika Haberleri
18:42 Tartıştığı eşini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi
18:32 Diyanet', "alkollü içecek gideri" iddiasına açıklık getirdi: Çay alımı harcaması sisteme yanlış kodla girilmiş
18:23 İzzet Yıldızhan'dan olay sözler: Kızlarımın eş seçme şansı yok
18:05 Müge Anlı'da ortaya çıkan Güldane Biçer cinayetinde katil zanlısının savunması tüyler ürpertti
17:49 Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu
17:47 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı
17:32 Masumlar Apartmanı, Ada Masalı son bölüm özeti! Ada Masalı yeni bölüm ön izleme
17:11 Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu
16:50 Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
16:48 Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak
Tartıştığı eşini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi Tartıştığı eşini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi         
18:43
İzzet Yıldızhan'dan olay sözler: Kızlarımın eş seçme şansı yok İzzet Yıldızhan'dan olay sözler: Kızlarımın eş seçme şansı yok         
18:23
Oğluna şiddet uyguladığını iddia eden baba, öğretmene kafa attı Oğluna şiddet uyguladığını iddia eden baba, öğretmene kafa attı         
17:50
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı         
17:47
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi         
16:47
Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı? Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı?         
16:00
Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim         
14:25
Eski Bakan Bülent Akarcalı, Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı         
13:54
Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı         
13:52
Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi         
13:46
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler         
12:06
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 18:47:16. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa CBÜ'de fidan dikim töreni - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement